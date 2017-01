Amsterdam, 19. Januar 2017 – BiFi sorgt mit der neuen BiFi 100% Turkey für eine geflügelte Abwechslung im Snackregal – und das ohne auf den originalen BiFi-Geschmack zu verzichten. 100% Turkey, 100% lecker.

Die neue BiFi 100% Turkey ist eine echte Fleisch-Alternative zur herkömmlichen Salami – und behält trotzdem den vollen BiFi Geschmack! So macht bewusstes Snacken nicht nur Spaß, das 100% Geflügelfleisch ist dank bester Qualität auch 100% lecker!

Die Markteinführung wird durch umfassende Kommunikationsmaßnahmen in allen relevanten Kanälen unterstützt. Highlight wird ein „Tag on“ im neuen TV-Spot von BiFi sein, in dem die neue BiFi 100% Turkey Fernsehpremiere feiert. Eine wirkungsvolle Social Media Kampagne, aufmerksamkeitsstarke Zweitplatzierungen, Anzeigenschaltungen sowie flächendeckende PR in Print- und Onlinemedien runden das Media-Paket ab. Dadurch erzeugt die Marke eine erfolgreiche Präsenz über die komplette erste Jahreshälfte 2017.

„Als Lebensmittelhersteller sehen wir unsere Aufgabe darin, die unterschiedlichen Verbraucherwünsche mit einer umfangreichen Produktvielfalt zu bedienen“, erklärt Antonie Glaser, Senior Brand Manager Bifi. „Mit der neuen BiFi 100% Turkey haben wir eine schmackhafte Alternative zur Original BiFi kreiert, die einerseits unsere bestehende Zielgruppe anspricht, aber auch neue Verwender erreicht.“

Die BiFi 100% Turkey wird ab Februar bundesweit im Lebensmittelhandel, an Tankstellen, Kiosken und anderen Impuls-Verkaufsstellen erhältlich sein.

Das Produkt wird als Einzel- und als 5er-Pack angeboten.

Hinweis für die Redaktionen:

BiFi 100% Turkey 20 g, UVP: 0,69 Euro

BiFi 100% Turkey 5 x 20 g, UVP: 1,99 Euro

BiFi - Dein Hunger. Dein Snack.

Seit 1972 überzeugt die Marke BiFi mit Geschmack und Qualität aus Deutschland. Das im Jahr 2015 für nachhaltige Ressourcenschonung ausgezeichnete Unternehmen produziert die verschiedenen Salami-Snacks durch die LSI – Germany GmbH im bayerischen Ansbach. BiFi wird u.a. in Deutschland, Belgien, den Niederlanden, der Schweiz, Österreich, Tschechien sowie Dänemark verkauft.

BiFi ist eine Marke des US-amerikanischen Familienunternehmens Jack Link’s. Mit Produktionsstätten in Deutschland, Brasilien, Neuseeland und den USA ist die JACK LINK’S Snacks Unternehmensgruppe nicht nur die Nr.1 in den Vereinigten Staaten, sondern gleichzeitig der am schnellsten wachsende Fleischsnackhersteller der Welt.Mehr Informationen auf www.bifi.com.

Pressekontakt:

Megacult marketing for the masses GmbH

Nicole Wrobel

Kurfürstendamm 216

10719 Berlin

T: +49 30-2089864- 34

E: