Natürliche Beleuchtung am Arbeitsplatz mit Treston NaturLite LED

Die richtige Beleuchtung am Arbeitsplatz garantiert nicht nur gute Sicht, sondern auch das Wohlbefinden der Mitarbeiter.

Mit Treston NaturLite LED stellt der Arbeitsplatzspezialist auf der Productronica nun eine Lösung zur natürlichen Beleuchtung mit individuell einstellbarem Farbton und variabel einstellbarer Helligkeit vor, die speziell für Arbeitsplätze in industriellen Arbeitsumgebungen entwickelt wurde.

Natürlich, effizient und individuell

Das richtige Licht am Arbeitsplatz reduziert das Fehlerrisiko und steigert die Produktivität der Mitarbeiter. Das Lichtempfinden ist von Mensch zu Mensch verschieden. Treston NaturLite LEDs bieten den Mitarbeitern die Möglichkeit, die Beleuchtung am Arbeitsplatz eigenständig zu kontrollieren. So wird die Motivation gesteigert und Präzision gefördert. Die Treston NaturLite LED-Modelle sind vielseitig anpassbar und verfügen über ein minimalistisches und schlankes Design. Sie sind individuell in jeden Treston-Arbeitsplatz integrierbar. Alle Modelle bieten modernste Technologie. Sie sind dimmbar und ihre Lebensdauer beträgt über 50.0000 Stunden. Nach dieser Einsatzzeit liefern nur 10 % der bis dahin intakten Leuchten einen Lichtstrom von weniger als 80 Prozent gegenüber ihrer Anfangshelligkeit. Alle vier Modelle warten mit folgenden weiteren Produkteigenschaften auf:

-Farbwiedergabeindex CRI >80

-Hochqualitative LEDs mit konstanter Farbe (MacAdams >3)

-Betriebstemperatur -20 bis +40 Grad Celsius (max. +50 Grad Celsius)

-Gehäuseschutzklasse IP20

Vier Modelle für die perfekte Beleuchtung

Das Treston NaturLite LED Plus 1200 ist das „Allroundtalent“ der Serie. Das Licht ist so natürlich, wie künstlich erzeugtes Licht nur sein kann. Eine absolute Besonderheit: Durch die anpassbare Weißfunktion lässt sich beim Treston NaturLite LED Plus 1200 die Farbtemperatur zwischen 2.700 K und 6.500 K einstellen. Durch die Dimmfunktion kann das Licht außerdem individuell an die Bedürfnisse der unterschiedlichen Personen und Arbeiten angepasst werden. Die Steuerung der LED-Beleuchtung erfolgt durch eine separate Fernbedienung und mit der Casambi Mobile App, die separat im App-Store oder über googlePlay erworben werden kann. Die Abmessungen des Treston NaturLite LED Plus 1200 liegen bei 1.180 x 120 x 50 mm, wodurch die Leuchte sich schlank, dezent und doch äußerst effektiv in bestehende Arbeitsplatzsysteme integrieren lässt.

Die Treston NaturLite LEDs 1200 und 900 bieten mit einer Farbtemperatur von 4.000 K und einem Lichtstrom von 7.100 lm (NaturLite LED 1200) bzw. 5.200 lm (NaturLite LED 900) sowie einer Beleuchtungsstärke von 2.300 Lux (NaturLite LED 900) bis 3.100 Lux (NaturLite LED 1200) ideale Voraussetzungen für den Einsatz als hochqualitative Arbeitsplatzbeleuchtung. Treston NaturLite LED Wing 500 ist als Seiten- oder Zusatzleuchte die perfekte Ergänzung und ermöglicht eine schattenfreie Arbeitsplatzbeleuchtung. Die Modelle sind alle drei mit Touch-Dimmschalter zum Ein- und Ausschalten sowie zum Dimmen ausgestattet.

