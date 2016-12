Natürlicher Lifestyle unterm Weihnachtsbaum

Edle Alltagshelfer aus Merino-Wollfilz und pflanzlich gegerbtem Naturleder sorgen für nachhaltige Freude

Hamburg, im November 2016 – Die stilvollen Accessoires von Pack & Smooch werden aus hochwertigen Naturmaterialien fair gefertigt und verschönern den Alltag mobiler Menschen. Auch auf dem Gabentisch machen die cleveren Alltagshelfer eine ausgesprochen gute Figur. Passend zum Fest liefert die Hamburger Manufaktur jetzt Christkindern und Weihnachtsmänner zahlreiche Geschenkideen - vom kleinen Kartenetui bis hin zur großformatigen Umhängetasche York. Mit Laptop-, Tablet- und Smartphone-Hüllen im zeitlos eleganten Design lassen sich zudem MacBook, iPad, iPhone & Co. nachhaltig einkleiden.

So erhalten Besitzer eines neuen MacBook Pro 13 oder 15 mit dem schlanken Sleeve Hampshire ihr maßgeschneidertes Accessoire im edel minimalistischen Look. Auch die Schutzhüllen für das iPhone 7 und 7 Plus unterstreichen das klare Design der Apple Produkte wirkungsvoll. Mit Elie, Shetland, Kingston, Kirkby und Herdwick stehen verschiedene Modelle aus Wollfilz und Leder zur Auswahl. Auch für das iPad, ältere iPhones und MacBooks sowie für Modelle anderer Hersteller bietet Pack & Smooch eine Auswahl seiner Hüllen an.

Shopper York von Pack & Smooch

[Großes Bild anzeigen]

Für Schlüsselsucher und Ordnungsliebende ist die mobile Schale Corby eine intelligente Lösung: Kleine Gegenstände wie Schlüssel, Handy und Portemonnaie werden darin ordentlich aufbewahrt – Zuhause, im Büro oder unterwegs. Der clevere Ordnungshüter ist in Anthrazit-Dunkelbraun sowie in Grau-Hellbraun erhältlich. Auch Schlüsselanhänger Selby und Kartenetui Keswick sind in diesen eleganten Material- und Farbkombinationen zu haben. Sie eignen sich perfekt als kleine Aufmerksamkeit, beispielsweise für liebe Nachbarn oder nette Kollegen - genau wie das dezente Mousepad aus Merino-Wollfilz oder das schmale Schlüsseletui Kingsley aus italienischem Naturleder, das es passend für bis zu fünf oder zehn Schlüssel gibt. Wenn es etwas mehr sein soll: Der großformatige Shopper York bewährt sich beim schnellen Einkauf in der Mittagspause genauso wie bei der ausgiebigen Shoppingtour am Wochenende.

Die edlen Hüllen, Taschen und Accessoires aus hochwertigem Merino-Wollfilz und rein pflanzlich gegerbtem Naturleder fertigt Pack & Smooch in der hauseigenen Werkstatt – nachhaltig und fair.

Die Produkte sind im Online Shop von Pack & Smooch erhältlich, außerdem bei Gravis sowie bei amazon.de, etsy, dawanda und weiteren Anbietern.

Weitere Informationen sind abrufbar unter: http://www.pack-smooch.com/de/