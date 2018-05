Entspannen in schönster Umgebung – Hotel in St. Johann Österreich ist immer wieder eine Reise wert.

Nirgends erwartet einen eine so idyllische Umgebung in Zusammenhang mit solchen Kulturhighlights und Freizeitangeboten. Die Berglandschaft ist sowohl im Sommer als auch in den kalten Monaten ein wahres Erlebnis. Doch gerade zu dieser Jahreszeit zeigen sich die imposanten Berge und die umliegende Landschaft in ihrer vollen Pracht und von ihrer schönsten Seite. Im Winter stehen Ski fahren, Rodeln und Schneeschuhwandern bei den meisten ganz oben auf ihrer Liste. Doch auch im Sommer lässt sich die Natur bei einer ausgiebigen Wanderung auf eine ganz besondere Art erkunden und entdecken. Aber natürlich gibt es zahlreiche Alternativen, um sich in der Natur Österreichs zu entspannen und ein paar Sonnenstunden zu tanken. Golf, Klettern oder Biken wären evtl. Alternativen für Sie? In St. Johann ist all dies möglich, Sie haben gute Anbindungen, ein ansprechendes Angebot an Kultur und Aktivität und bekommen das Urlaubsfeeling dazu.Alpiner Lifestyle im Familienhotel im Salzburger LandDas 4 Sterne S Hotel Tannenhof im Pongau ermöglicht Ihnen einen erstklassigen Urlaub, ganz nach Ihren Wünschen. Egal, ob Sie zu zweit, zu fünft oder mit der kompletten Familie anreisen, hier bekommt jeder seinen individuellen Service, der jeglichen Stress abnimmt. Gemeinsam mit Ihrer Familie lässt sich die umgebende Berglandschaft mit viel Spaß und Freude erkunden. Es gibt vielseitige Freizeitangebote, die auch die kleinen Gäste in den Bann ziehen und falls Sie doch mal eine kleine Auszeit nur für sich wünschen, so wird auch das kein Problem sein. Die Kinder sind in der hoteleigenen Kinderbetreuung gut versorgt. Sie können eine erholsame Zeit zu zweit genießen und auf die Geschichten Ihrer Kinder gespannt sein. Jeder wie er es mag, Unterhaltung für die Kleinen und Luxus für die Großen.

Qualitytime im Wellnesshotel im Salzburger LandWas wäre ein Urlaub ohne Wellness, Beauty und Luxus? Im Hotel Tannenhof steht Ihnen all dies zur Verfügung. Nach einem aktiven Tag in den Bergen ist es doch einfach herrlich, sich im hauseigenen Hallenbad noch einmal von dem Wasser tragen zu lassen oder einfach nochmal für einen Moment abzutauchen. Dazu evtl. noch eine wohltuende Gesichtsbehandlung oder eine auffrischende Beautyeinheit? Probieren Sie es aus, welch Wunder so eine kleine Einheit in sich bergen kann.Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.hotel-tannenhof.at/de