Naturerkundungen vor der eigenen Haustür - GEO-Tag der Natur lädt zum Erkunden der heimischen Flora und Fauna ein

(pur). Am Wochenende 16./17. Juni 2018 sind alle Naturbegeisterten im Rahmen des diesjährigen GEO-Tages der Natur dazu aufgerufen, die biologische Vielfalt vor ihrer Haustür zu entdecken.

Egal ob jung oder alt, ob als Gruppe oder als Einzelperson – jeder kann mitmachen.

In diesem Jahr feiert die größte Feldforschung-Aktion Europas ihr 20-jähriges Jubiläum. Die Heinz Sielmann Stiftung ist bereits im zweiten Jahr Hauptförderer. In den vergangenen zwei Jahrzehnten beobachteten Experten und Naturbegeisterte Tier- und Pflanzenarten – und hielten ihre Ergebnisse in Artenlisten fest. Diese Natur-Inventur macht Spaß und ist wertvoll für die Wissenschaft, weil sie die Kenntnis der Artenvielfalt in unserem Land vertieft. Beim alljährlichen Aktionswochenende wurden Feuchtwiesen und Wälder, Flussauen, Nationalparks, aber auch aufgelassene Industriegebiete untersucht.



Genauso vielfältig soll es auch in diesem Jahr weitergehen. Jeder kann an diesem besonderen Naturschutz-Wochenende teilnehmen und sich entweder an einer der zahlreichen Aktivitäten beteiligen oder selbst eine Mitmach-Aktion anbieten. Welche Biotope gibt es in der Nachbarschaft zu erkunden? Was wächst und lebt auf der Wiese vor der Haustür?

Auszug aus den bundesweiten Veranstaltungen:

In Hamburg lädt GEO gemeinsam mit dem Centrum für Naturkunde (CENAK) und der Loki Schmidt Stiftung bei der Hauptveranstaltung zu 30 öffentlichen Exkursionen rund um Alster und Elbe ein – mit Experten, die zeigen, wie man in städtischen Grünzonen Arten aufspürt und sicher bestimmt.

• In Thüringen wird gemeinsam mit der Stiftung Naturschutz Thüringen das Arteninventar von offenen Weidelandschaften erforscht.

Veranstaltungen der Heinz Sielmann Stiftung:

• Die Sielmanns Natur-Ranger und die Heinz Sielmann Stiftung werden sich vielerorts mit spannenden Naturerlebnis-Aktionen für Groß und Klein beteiligen.

• Bei einer Exkursion im Kreis Freising kann das Projekt „Quellschutz Amperleiten“, das kürzlich von der UN-Dekade Biologische Vielfalt ausgezeichnet wurde, besichtigt werden.

• In Jena erfahren die Besucher am 16. Juni bei der Veranstaltung „Ein Haus für Star und Fledermaus“ wie man Ansiedlungskästen selber fertigen und standortgerecht anbringen kann.

• Auch Gut Herbigshagen bei Duderstadt ist am 17. Juni für interessierte Besucher geöffnet, u. a. kann die Imkerei besucht werden.

• In Sielmanns Naturlandschaft Döberitzer Heide findet am 16. Juni ein Heidelauf mit Kinderprogramm statt. Am 17. Juni stehen die Wildnisgroßprojekte vor den Toren Berlins bei einer Spenderführung im Vordergrund.

• In Sielmanns Naturlandschaft Wanninchen üben sich am 16. Juni Fotografen beim Workshop „Mit der Kamera auf der Pirsch“ in der Naturfotografie.

• Bei einer Spenderführung in Sielmanns Naturlandschaft Groß Schauener Seen erfahren Interessierte mehr über die Vielfalt der Seenlandschaft und der Salzwiesen.

Alle Informationen zum GEO-Tag der Natur, allen Aktionen in Ihrer Nähe und Unterstützungsmöglichkeiten unter http://www.geo-tagdernatur.de

Direktkontakt:

Heinz Sielmann Stiftung

Gut Herbigshagen

37115 Duderstadt

Tel.: 05527-914-0

Fax: 05527-914-100

Mail:

Web: http://www.sielmann-stiftung.de