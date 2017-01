Naturheilpraxis Steinbach, Konz: Diät unter medizinischer Kontrolle

Die Naturheilpraxis Steinbach, Konz, erweitert ihr Praxis-Angebot um die „Eurodiet“: Eine ketogene Diät unter medizinischer Betreuung, die ausschließlich von Ärzten und Heilpraktikern offeriert werden darf.

Palette erweitert: Die Naturheilpraxis Steinbach, Konz, hat die renommierte „Eurodiet“ in ihr bestehendes Praxis-Angebot aufgenommen. Dabei handelt es sich um eine ketogene Diät, die in mehreren Phasen verläuft und den Stoffwechsel nach wenigen Tagen insofern umstellt, dass Kohlenhydrate vorübergehend als vorrangige Energiequelle des Körpers abgelöst werden – einhergehend mit Abbau von Körperfett.

Eine Methode, die’s in sich hat: So darf sie u.a. ausschließlich von speziell geschulten Ärzten und Heilpraktikern angeboten werden. Das beinhaltet auch, dass bestimmte Lebensmittel nur mit einem entsprechenden Rezept des durchführenden Therapeuten vom Patienten bestellt werden können. „Dazu veranstalten wir in jedem der 23 Länder, in dem wir die Methode bislang anbieten, einführende und weiterbildende Seminare“, erklärt die Biologin und Ernährungsberaterin Sonia Luy de Langenbrink. Sie ist Verkaufsleiterin Deutschland/Österreich des Unternehmens Protein System, das die zur Eurodiet gehörenden Lebensmittel vertreibt und seinen Sitz im Luxemburgischen Steinfort hat.

„Wir sind der festen Überzeugung, dass professionelle Betreuung ein wesentlicher Faktor für langfristige Erfolge ist“, fasst Luy de Langenbrink die Beweggründe dafür zusammen, die Eurodiet nur in Zusammenarbeit mit Gesundheitsexperten anzubieten. „Umso mehr freuen wir uns, den bekannten Heilpraktiker und Medizinjournalisten Johannes W. Steinbach von der Eurodiet überzeugt zu haben“, betont sie in diesem Zusammenhang.„Fertigen Diätverfahren stehe ich grundsätzlich eher skeptisch gegenüber“, erklärt Steinbach (im Erstberuf staatl. gepr. Lebensmitteltechniker). Deshalb habe er auch zunächst erst mal nur probehalber an einer Art Pilotprojekt teilgenommen und dabei einige Patienten während deren Eurodiet therapeutisch begleitet. „Die Ergebnisse haben mich allerdings überzeugt, weshalb ich mich dazu entschlossen habe, die Eurodiet in mein Praxis-Programm zu integrieren.“ Die bisherige naturheilkundliche Angebotspalette (Dorn/Breuß, Integrative Osteopathie, Neuraltherapie, Akupunktur, Homöopathie, Eigenbluttherapie, Fußreflexzonenmassage/-therapie) bleibe davon unberührt – bzw. werde durch die Eurodiet sogar sinnvoll ergänzt.

Da aus naturheilkundlicher Sicht empfehlenswert, bietet die Naturheilpraxis Steinbach außerdem folgende Diät-begleitende Maßnahmen an:• Injektion homöopathischer Arzneimittel• individuelle Verordnung homöopathischer bzw. pflanzlicher Arzneimittel zur Einnahme durch den Patienten• schmerzarme OhrakupunkturBei diesen Diät-begleitenden Maßnahmen handelt es sich um drei bewährte Bausteine, die mittlerweile bereits seit mehr als acht Jahren zum Gewichtabnahme-Konzept der Naturheilpraxis Steinbach gehören. Anders als bisher ist dagegen die Empfehlung zur Eurodiet anstatt zu „normaler“ Trennkost.