NautiCare auf der boot Düsseldorf 2017

NautiCare präsentiert auf der boot Düsseldorf ein vielfältiges Sortiment für Bootsbau und Bootsreparatur: Von Harzen, Geweben und Laminier-Zubehör über Antifouling und Osmoseschutz bis zu Bootslacke und Polituren.

Vom 21. bis 29.1.2017 präsentiert NautiCare – Spezialist für Beschichtungen, Lacke, Reiniger und Pflegeprodukte für Boote und Yachten – auf der boot Düsseldorf (Halle 11, Stand-Nr. E58) ein vielfältiges Produkt-Sortiment für Bootsbau, Reparatur, Aufbereitung und Pflege.

Highlights sind die drei neuen NautiCare-Produktlinien „NautiPol“, „NautiPox“ und „NautiPur“:

Polyester-, Epoxid- und Polyurethan-Harze, speziell für den Bau und die Reparatur von Booten und Yachten.

Die Produktlinien NautiPol, NautiPox und NautiPur richten sich an Endanwender und Profis. Praktische Komplett-Sets und umfassendes Laminier-Zubehör – wie Fasermatten, Gewebe, Füllstoffe, Rollen und Pinsel – runden das Sortiment ab und erleichtern die Anwendung durch erprobte und funktionierende System-Lösungen. Fertig eingefärbte Harze, Topcoats, Gelcoats und Reparaturspachtel sind in fast allen RAL-Farbtönen erhältlich – auch in kleinen Mengen.

NautiCare auf der Messe boot Düsseldorf

Mit STOPPANI und De IJssel Coatings hat NautiCare die führenden Marken für Boots- und Yacht-Beschichtungen im Programm.

Vom Antifouling über Antiosmose bis zum Decklack. Tausende verschiedene Farbtöne und spezielle Effektlacke stehen zur Verfügung. Die für eine optimale Reparatur und Aufarbeitung erforderlichen Zusatzprodukte – wie Füller, Grundierungen, Bootsspachtel, Verdünner und Werkzeuge – sind ebenfalls erhältlich.

Spezial-Produkte von NautiCare zur Aufbereitung und Pflege von Wasserfahrzeuge aller Art.

Effektive Polituren und wirkungsvolle Versiegelungen, hochqualitative Reiniger und Pflegemittel für den Innen- und Außen-Bereich sowie vielfältiges Zubehör für eine einfache Anwendung. Der Fokus liegt auf sehr gut zu verarbeitenden Produkten mit zuverlässiger Wirkung und geringem Verbrauch.

Die NautiCare-Experten sind während der gesamten Messe vor Ort und beraten zu allen Fragen rund um Oberflächenbeschichtung, Reparatur und Aufbereitung.

Erhältlich im Online-Shop www.nauticare.de, telefonische Bestellung unter +49 (0)2161 – 636 23 50 oder per Fax unter +49 (0)2161 – 636 237.