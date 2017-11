Ergebnisse der modernen Gesundheitsforschung für den gesundheitsbewussten Menschen anwendbar zu machen und in Produkte für die Evidenz basierte Präventions- und Ernährungsmedizin zu übersetzen ist das Ziel der Navitum Pharma GmbH aus Wiesbaden.

So bietet Navitum Pharma auf Basis der Ergebnisse großer internationaler Studien Präparate für die ernährungsphysiologische Behandlung chronischer Gesundheitsstörungen und von Zivilisationskrankheiten an. Diese in Deutschland weitgehend einzigartigen Evidenz basierten ergänzend bilanzierten Diäten werden in Tabletten oder Kapseln für die leichte Anwendung zur Verfügung gestellt. Ab sofort wird auf der neugestalteten Homepage des Unternehmens noch intensiver über die wissenschaftlichen Hintergründe der jeweiligen Präparate informiert.

Die wissenschaftlich bestens dokumentierten Vitalstoffpräparate decken Gesundheitsstörungen in den Bereichen Herz-Kreislauf, Prostata, Immunsystem, Darm, Venen, Knochen und Gelenke ab. Sie enthalten nach Art und Menge Vitalstoffe wie Vitamine, Spurenelemente, bioaktive Naturstoffe und anderer Mikronährstoffe, die in umfangreichen wissenschaftlichen Studien ihren Nutzen für das jeweilige Anwendungsgebiet bewiesen haben. Mehr noch, in vielen Fällen ist das Navitum Präparat mit dem jeweiligen Prüfpräparat nach Art und Menge der Vitalstoffe identisch. Dies gibt bei entsprechender Information dem Anwender Sicherheit, das Richtige für die Gesundheit zu tun. Hier setzt die Homepage des Unternehmens an, auf der sich der Interessent schnell und tiefgehend bis hin zu den Originalarbeiten der zugrundeliegenden wissenschaftlichen Studien informieren kann. Der Vertrieb dieser hochwertigen Präparate erfolgt primär direkt über das Unternehmen immer versandkostenfrei. Auch über Amazon oder Internet-Apotheken können die Präparate schnell und bequem bezogen werden. Dank der neu gestalteten Homepage unter http://www.navitum.de braucht der gesundheitsbewusste Mensch auch bei Direktbezug nicht auf wissenschaftliche Informationen rund um die Präparate verzichten.

Navitum Pharma GmbH

Tel: 0611-18843740

FAX: 0611-18843741