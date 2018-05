Neodigital erhält BiPRO Top-Anwender-Siegel

Neunkirchen, 23. Mai 2018 – Neodigital Versicherung AG hat mit dem Top-Anwender-Siegel eine Auszeichnung erhalten.

Die Auszeichnung wurde für bereits erfolgreich umgesetzte und bestätigte BiPRO-Service-Anbindungen vergeben. Das Brancheninstitut für Prozessoptimierung (BiPRO), das die Auszeichnung vergibt, hat das Ziel, unternehmensübergreifend die Optimierung und Normierung von Geschäftsprozessen und Datenstandards voranzutreiben. Das Siegel zeigt vor allem Versicherungsvermittlern, welcher Marktteilnehmer die BiPRO-Standards bereits erfolgreich einsetzt, und bringt Klarheit darüber, welche Unternehmen wirklich in schnelle und elektronische Datenlieferungen investieren.Neodigital ermöglicht seinen Vertriebspartnern aufgrund des hohen Digitalisierungsgrades aller maßgeblichen Prozesse eine deutliche Vereinfachung der Administration und damit enorme Zeitersparnisse. „Die Prämierung als Top-Anwender besitzt mittlerweile eine hohe Marktrelevanz. Sie steht für Unternehmen, die sich - wie Neodigital – durch eine hohe Agilität bei der Prozessautomation via BiPRO-Normen auszeichnen“, so Frank Schrills, geschäftsführender Präsident Brancheninstitut für Prozessoptimierung (BiPRO).Neodigital hat die Digitalisierung der gesamten Wertschöpfungskette von Versicherungsleistungen im Fokus. Hohe Agilität und schnelle Entwicklung neuer und innovativer Prozesse und Produktlösungen sind dadurch möglich. Die API-basierte, modulare und anpassungsfähige IT-Infrastruktur von Neodigital ermöglicht eine einfache Integration externer Vertriebspartner. Dabei wurden sowohl die BiPRO-Datenstruktur beim Aufbau der Datenbank als auch die BiPRO-Normen zur Datenkommunikation berücksichtigt.„Wir haben von Beginn an auf eine offene Systeminfrastruktur geachtet, um einen reibungslosen Datenaustausch mit unseren Vertriebspartnern zu gewährleisten“, erläutert Dirk Wittling, Vorstand Betrieb und Finanzen der Neodigital Versicherung AG. „Nur so war es möglich, innerhalb kürzester Zeit eine solch wichtige Auszeichnung zu erhalten. Arbeitssparende Prozesse und normierte Schnittstellen sind aber erst der Anfang des digitalen Wandels, den das BiPRO mit seinem Engagement und den definierten Normen klar nach vorne treibt“, so Wittling weiter.

Neodigital will mit neuen Aspekten in der Prozessdigitalisierung die Versicherungsbranche in den Bereichen Betrieb und Schaden verändern und neu gestalten.