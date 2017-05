Netzlink präsentiert den Network Detective für sichere IT-Infrastruktur

Braunschweiger Systemhaus stellt umfangreiches Security Assessment vor

Braunschweig, im Mai 2017 — Immer häufiger werden Sicherheitslücken in der IT-Infrastruktur von Unternehmen zum Einfallstor für ungebetene Eindringlinge und Datenmissbrauch. Die wiederkehrenden Cyber-Attacken treffen Organisationen immer wieder an empfindlichen Stellen. Für viele Unternehmen ist es eine große Herausforderung, regelmäßig alle getroffenen Vorkehrungen zu überprüfen und mögliche Schwachstellen aufzuspüren. Um Unternehmen dabei zu unterstützen und ihnen auf einfachem Weg eine Analyse ihrer Systeme zu ermöglichen, hat die Netzlink Informationstechnik GmbH das Security Assessment ins Portfolio aufgenommen.

Viele Unternehmen haben keine ausreichenden Sicherheitsvorkehrungen zum Schutz ihrer Systeme getroffen oder sie sind vielfach nicht mehr auf dem aktuellen Stand. Durch die veralteten Maßnahmen riskieren Unternehmen jedoch sensible Lücken und Fehler in der IT-Infrastruktur. „Das Thema Sicherheit ist leider nicht mit einem Mal erledigt, sondern ein kontinuierlicher Prozess, der kein Ende kennt“, erklärt der zuständige Consultant bei Netzlink, Philip Reetz. „Wer sein Sicherheitskonzept nicht regelmäßig überprüft, setzt sein Unternehmen großer Gefahr aus“, betont Reetz.

Aus dem Blickwinkel der Hacker agieren

Um vorhandene Schwachstellen zu identifizieren, prüft das Security Assessment von Netzlink die Systeme des Kunden von außen, aus dem Blickwinkel eines „Hackers“. So kann nachvollzogen werden, an welchen Punkten Eindringlinge in das System gelangen könnten. „Aber auch die Innenansicht des Systems ist relevant, denn häufig finden beispielsweise Karteileichen ehemaliger Mitarbeiter kaum Beachtung. Eventuell haben aber alte Benutzer noch Zugriff auf Konten“, berichtet Reetz. Ob Software noch auf aktuellem Stand oder Virenscanner wirklich aktiv im Einsatz sind, wird dabei ebenso analysiert.

Dokumentation und Maßnahmenkatalog gegen Cyber-Angriffe

Im Anschluss an die Begutachtung der Systeme, werden alle Ergebnisse dokumentiert. Daraus wird ein Maßnahmenkatalog erstellt, der bereits eine Priorisierung der nun zu ergreifenden Aufgaben enthält. So wird der Kunde auf kritische Konfigurationseinstellungen hingewiesen und erhält einen Report über seine Infrastruktur. Ein zweites Assessment prüft dann schließlich im „Vorher-Nachher-Vergleich“, ob die ergriffenen Maßnahmen zur gewünschten Wirkung geführt haben.

