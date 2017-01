Netzwerk Gesunde Kinder präsentiert landesweiten Imagefilm

Das Netzwerk Gesunde Kinder präsentiert seinen ersten landesweiten Imagefilm mit einer starken Botschaft: „Ich bin das Netzwerk.“

Entstanden ist ein Film, der Spaß macht und die Menschen zeigt, die im Netzwerk Gesunde Kinder zusammenkommen.

Wofür steht das Netzwerk Gesunde Kinder? Wer sind die Menschen, die das Netzwerk tragen? Welche Gründe gibt es, sich im Netzwerk zu engagieren? Warum wird man eine Netzwerkfamilie? Die Antworten sind so vielfältig wie Brandenburgs Regionen.

Ein landesweiter Imagefilm gibt ab sofort einen Einblick. Ziel war es, ein Filmkonzept zu finden, dass das Netzwerk mit seinen regionalen Besonderheiten darstellt und den Menschen des Netzwerkes ein Gesicht gibt.

Annett Schmok, Leiterin der Landeskoordinierungsstelle Netzwerk Gesunde Kinder, über die Hintergründe, einen Film dieser Art zu erarbeiten: „Der Film soll Lust und Interesse am Mitmachen wecken.“

Familien mit ihren Alltagsfragen rund um ihre Kinder stehen im Mittelpunkt. Die ehrenamtlichen Familienpatinnen und -paten begleiten junge Familien mit Herz und Verstand in den ersten drei Lebensjahren. Das Netzwerk Gesunde Kinder steht allen Familien offen, man erlebt eine tolle Gemeinschaft und erhält wertvolle Tipps rund um die gesunde Entwicklung des Kindes.

Gestützt werden die Regionalnetzwerke durch die vielen Kooperationspartnerinnen, -partner und starken Träger vor Ort. Vor diesem Hintergrund ist ein emotionales Filmwerk entstanden – ganz im Sinne: „Ich bin das Netzwerk.“

Der Film wurde erstmalig auf der Netzwerkjubiläumsfeier im Dezember 2016 präsentiert. Jugendminister Günter Baaske hatte hierzu als Schirmherr des Netzwerkes in die Potsdamer Schinkelhalle eingeladen.

Umgesetzt wurde das Filmkonzept mit der Agentur FILMART aus Potsdam, die in diesem Jahr ihr 25-jähriges Firmenjubiläum feiert.

Ab sofort wird der Imagefilm nun landesweit und regional eingesetzt, um Familien und interessierte Ehrenamtliche für das Netzwerk Gesunde Kinder zu begeistern.

Zu sehen ist der neue Imagefilm auf der Internetseite http://www.netzwerk-gesunde-kinder.....-einer-starken-botschaft/

Zum Netzwerk Gesunde Kinder

Das Netzwerk Gesunde Kinder setzt sich für ein gesundes Aufwachsen von Kindern und Familienfreundlichkeit im Land Brandenburg ein. Ehrenamtliche Familienpatinnen und -paten begleiten Familien und geben viele Informationen zur Förderung der kindlichen Gesundheit und Entwicklung. Interessante Elternkurse und Themenabende warten auf die Eltern. Fragen werden beantwortet und der Austausch mit anderen Familien ermöglicht.

Das Netzwerk Gesunde Kinder ist ein freiwilliges und kostenfreies Angebot für Schwangere und Familien mit Kindern bis zu drei Jahren – überall im Land Brandenburg.

Weitere Informationen zum Netzwerk Gesunde Kinder erhalten Sie unter http://www.netzwerk-gesunde-kinder.de .

Kontakt:

Gesundheit Berlin-Brandenburg e.V. | Landeskoordinierungsstelle Netzwerk Gesunde Kinder

Alina Lehnert

Tel: 0331/88762018

Fax: 0331/88762069

E-Mail:

http://www.gesundheitbb.de

http://www.netzwerk-gesunde-kinder.de

Die Landeskoordinierungsstelle wird gefördert aus Mitteln des Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport das Landes Brandenburg.