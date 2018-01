Netzwerken für ein erfolgreiches Unternehmerjahr 2018

Mit „Regional Aktiv“ gelingt für Unternehmer aus der Falkenseer und Berliner Region ein erfolgreicher Start in´s neue Jahr.

Ein Intensiv-Vortrag bietet Selbständigen 10 Tipps, im neuen Geschäftsjahr mehr Kunden zu gewinnen.



Zum ersten Mal 2018 treffen sich am 16. Januar wieder Unternehmer zum monatlichen Unternehmerfrühstück. Diesmal kommen sie mit dem Unternehmerkreis „Regional Aktiv“ beim Bäcker Thonke Café "Gotthilf´s" in Falkensee zusammen.

Auch in diesem Jahr gibt es jeweils am 3. Dienstag im Monat um 7:30 Uhr ein Unternehmertreffen für Selbständige, Unternehmer und Existenzgründer.

Bei einem entspannten Frühstück finden neue Geschäftspartner zusammen. In lockerer Atmosphäre werden Ideen und Erfahrungen ausgetauscht, gemeinsame Projekte entwickelt und Kooperationen besprochen. Manchmal sind sie nur für einzelne Projekte, oft aber auch für längere Zeit.



Für Unternehmer, die gerne mehr Kunden gewinnen möchten, bietet diesmal ein Kurzvortrag Tipps an. Eine Agentur hat 10 Hinweise, wie man mehr Kunden gewinnen kann.

Wer gerne wissen möchte, wie man es schafft, Menschen für das eigene Angebot zu interessieren, sollte dabei sein

„Regional Aktiv“ ist ein kostenfreies Treffen, bezahlt wird nur der eigene Verzehr.

Eine Voranmeldung ist erforderlich, da die Plätze begrenzt sind. Voranmeldung und weitere Informationen unter http://www.lukida.de oder unter der Telefonnummer 03322 214 546.

Schackert Werbung & Marketing unterstützt mit dem Unternehmerfrühstück die Wirtschaft und die Unternehmer der Region.

Die verschiedenen Angebote von „Regional Aktiv“ sind besonders interessant für Unternehmer und Selbständige, die in Berlin oder die im Havelland arbeiten. Als bedeutende Wirtschaftsregionen liegen die städtisch geprägte Randregion Berlins und das grüne Havelland eng nebeneinander. Viele Unternehmen arbeiten zusammen und gebietsübergreifend.