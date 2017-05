Neu: Kids Events - Kindergeburtstage mit Spiel, Spaß, Action

Die Kids-Event-Schmiede geht im Mai 2017 an den Start Düsseldorf/Angermund , 9. Mai 2017 - Die Schwestern Heike Köppel und Kirsten Ujma bringen Kinderaugen zum Leuchten.

Ab Mai 2017 bieten sie in der „Schmiede Kunterbunt“, auf dem Bilkrather Hof in Angermund, das liegt im Norden von Düsseldorf, Kindergeburtstage an. Dabei ist ihr Motto „Ich mach Dir die Welt, wie sie Dir gefällt“! Programm. Die Geburtstage werden individuell, ganz nach den Wünschen der Kinder und Eltern geplant, organisiert und durchgeführt. Es besteht die Möglichkeit indoor und outdoor zu feiern.

Eine Vielzahl von Spielen werden angeboten, wie zum Beispiel Ballon- und Känguru-Rennen, Mixed Games: klassische Spiele von früher wie Topfschlagen, Blindekuh und Plumpsack, Eierlaufen, Sackhüpfen und vieles mehr. Zur Verfügung stehen auch verschiedene Bastelmöglichkeiten. Im Programm sind Masken „Tiere des Dschungels“ oder speziell für Mädchen „Prinzessinnen-Kronen“ und „Prinzessinnen-Spiegel“ in unterschiedlichen Farben, die mit viel Glitzer und bunten Steinchen beklebt werden können. Darüber hinaus können auch Motto-Partys gefeiert werden. Basis-Deko ist vorhanden und wer hat bringt seine eigenen Kostüme mit. Aufwendigere Deko und Kostüme können auch über die Kids-Event-Schmiede bestellt werden.Der gedeckte und liebevoll dekorierte Geburtstagstisch und die dekorierte Schmiede Kunterbunt sind selbstverständlich.

Kirsten Ujma (oben) und Heike Köppel sind ein eingespieltes und kreatives Team.

Bei Buchungen bis Ende August 2017 wird ein Start-Bonus von 10 Prozent gewährt und darüber hinaus erhält das Geburtstagskind noch eine kleine Überraschung.

Der Kunde kann zwischen zwei Varianten wählen, Basic oder Basic plus. Der Startpreis für die Basic Variante beträgt 240,00 Euro für drei Stunden Feierspaß. Additiv können weitere Leistungen, wie zum Beispiel ein Clown, hinzu gebucht werden.

Das Angebot richtet sich an alle Kinder ab vier Jahren, inklusive zwei Begleitpersonen, maximale Kinderzahl 10. Die Feierzeiten sind: wochentags in der Zeit von 10.00 bis 13.00 Uhr und 15.00 bis 18.00 Uhr, oder nach Absprache sowie samstags nach Absprache. Sie erreichen die Kids-Event-Schmiede per E-Mail unter oder über das Kontaktformular auf der Homepage http://www.kids-event-schmiede.de

Die Kids-Event-Schmiede freut sich auf Ihren Besuch!