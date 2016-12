Neu: Mit Speed4Trade CONNECT in die digitale Zukunft des Kfz-Teilehandels

Ersatzteilanbieter verkaufen mit neuer eCommerce-Software automatisiert und zukunftssicher auf allen Verkaufskanälen: Online (z.B. Shops, Amazon, eBay), Mobile und am POS

Altenstadt, 6.12.2016: Softwarehersteller Speed4Trade stellt die neue, universelle Integrationsplattform für den Automotive Aftersales-Market vor: Speed4Trade CONNECT. Denn Händler müssen dem digitalisierten Autoteilehandel der Zukunft bestens aufgestellt begegnen – mit einer zukunftssicheren eCommerce-Software. Sie verbindet das ERP-System (z.B. SAP) mit Vertriebskanälen wie Online-Shops und Markplätzen – und automatisiert Prozesse.

Kunden in Zukunft besser erreichen

Die Digitalisierung verändert das Kundenverhalten. Erfolgreich wird sein, wer Kunden dort erreicht, wo sie nach Produkten suchen. Deshalb liegt das Potenzial der Digitalisierung darin, Käufer über neue Verkaufswege zu gewinnen: Online, Mobile und am POS in Filialen oder Werkstätten. Diese Entwicklung hat Speed4Trade, der Branchenführer für den Automotive Aftersales-Market, erkannt. Mit der neuen eCommerce-Integrationsplattform Speed4Trade CONNECT richtet sich der Softwarehersteller an Anbieter von Kfz-Teilen, Reifen und Services, die sich optimal für die digitale Zukunft aufstellen wollen. Unabhängig davon, ob sie ganz am Anfang, mittendrin oder bereits „vorne dabei“ sind.

Flexible, automatisierte Prozesse für Kfz-Teilehandel

Manuel Fröhlich, Bereichsleiter Produktentwicklung bei Speed4Trade, über die Neuentwicklung: „Speed4Trade CONNECT legt für Kfz-Teileanbieter den Grundstein, um flexibel und anpassungsfähig zu bleiben. Händler und Hersteller erreichen einen höchstmöglichen Automatisierungsgrad auf allen Verkaufskanälen und bewahren sich dabei größtmögliche Flexibilität. Denn das System ist modular aufgebaut und je nach Anforderung dynamisch erweiterbar.“ Mit der eCommerce-Software verbinden Ersatzteilanbieter ihre ERP-Systeme (zum Beispiel SAP) mit den für sie wichtigsten Handelsplattformen. Daraus ergeben sich durchgängige und automatisierte Verkaufsprozesse entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Das signifikante Merkmal von Speed4Trade CONNECT: Während Software-Silos das Expandieren erschweren, bleiben Händler durch die erweiterbare Technologie wachstumsfähig und zukunftssicher. In die Lösung floss die langjährige Automotive-Branchenexpertise und Projekterfahrung der Altenstädter ein. Es ist die vierte Generation der vormals unter dem Namen „emMida“ bekannten Integrationsplattform und Middleware.

Produktdatenmanagement par excellence

Abgesehen vom neuen Namen hebt sich Speed4Trade CONNECT durch eine neue Softwareoberfläche sowie Benutzerführung und ein fortschrittliches Produktdatenmanagement ab. Denn um es im Internet unter die Top-Suchergebnisse zu schaffen, sind schlagkräftige Produktbezeichnungen und -merkmale unentbehrlich. Für hochwertige Produktkataloge sorgt die Anbindung an Teilekataloge wie zum Beispiel von TecDoc, der führenden Datenbasis renommierter Teilehersteller. Starke Verkaufsangebote werden dann aus Bildern, Texten, Attributen, Teile-Fahrzeug-Zuordnungen und weiteren Details automatisiert zusammengeführt.

Die Suche nach dem passenden Fahrzeugteil für den Kunden verfeinern außerdem integrierte Such- und Filterfunktionen. Mit der Konfiguration speziell auf den Verkaufskanal abgestimmter Filterattributwerte (beispielsweise Hersteller, Baureihe, Modell) wird die Zuordnung zum Kundenfahrzeug klar ersichtlich abgebildet. Flexibles Preismanagement ermöglicht es, Preislisten zu importieren und damit für begrenzte Aktionszeiträume Preise automatisiert anzupassen, beispielweise zur Reifenwechsel-Saison auf Marktplätzen. Auch Premium-Services wie eBay Plus oder Amazon Prime werden zuverlässig unterstützt. Dies zeigt sich letztlich auch positiv im Bewertungsprofil des Anbieters. Mit Speed4Trade CONNECT und dem Mix aus automatisierten Prozessen und verkaufsstarken Angeboten begeistern Händler und Hersteller Kunden auf allen Kanälen – heute und in Zukunft.



Über Speed4Trade

Speed4Trade liefert erstklassige digitale Lösungen für den internationalen Omni-Channel-Commerce im Automotive Aftersales-Market. Das Softwarehaus mit 90 Mitarbeitern und einschlägiger Automotive-Expertise versteht sich als Integrationsspezialist für Verkaufsprozesse auf allen Kanälen: Online, Mobile und am Point of Sale. Seit mehr als 10 Jahren vertrauen dem etablierten Branchenführer renommierte Ersatzteile- und Reifenhändler, Autohausgruppen, Werkstattketten, Filialisten und Hersteller. Diese profitieren von einem Gesamtpaket aus Beratung, Konzeption, Umsetzung und Integration in die bestehende Systemlandschaft. Speed4Trade-Kunden erhalten damit ein solides Fundament für deren profitable plattformgestützte B2C- und B2B-Handelsstrategien.

