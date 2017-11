Neu: Nagellack Adventskalender Colourful X-MAS

Auch in diesem Jahr gibt es von „youstar“ wieder den zuletzt so erfolgreichen Nagellack Adventskalender „Colourful X-MAS“ ! Der etwas andere Adventskalender: 24 hochwertige Nagellacke in tollen Trendfarben.

Jeden Tag eine neue farbenfrohe Überraschung - für den perfekten X-MAS Look! Der Nagellack Adventskalender enthält neben vielen Trendfarben wie z.B. „Ballet Slipper“, „Tawny Port“, „Shaded Spruce“ oder „Neutral Grey“ einige tolle Pearl- und Metallic-Lacke. Natürlich dürfen auch klassische Rottöne und ein Top Coat nicht fehlen. Für jeden Tag enthält der Nagellack Adventskalender einen Lack mit 8ml Inhalt - nur das 24. Türchen enthält einen absoluten Highlight Nagellack mit 12ml Inhalt. feiner goldfarbener Metallic Lack - wie flüssiges Metall! Die Lacke des youstar Nagellack Adventskalenders sind leicht aufzutragen und trocknen sehr schnell. Das beste Ergebnis erzielen Sie, wenn die Nägel vorab gut mit einem Reiniguns-Tuch von Fett befreit werden. Danach tragen Sie bitte den farbigen Nagellack auf und lassen diesen gut trocknen. Bei Bedarf eine zweite Schicht auftragen. Um die beste Haltbarkeit zu erzielen, tragen Sie nach dem Trocknen den transparenten Top-Coat auf und lassen diesen ebenfalls gut trocknen. An Stelle des Top-Coats können Sie auch den Glitter Nagellack als Top Coat verwenden. Dieser Glitter Nagellack kann aber auch gut ohne farbigen Unterlack verwendet werden. Inhalt: 23 Nagellacke á 8ml und 1 Nagellack á 12ml = 196ml Herstellt wird das Produkt in Italien und sowohl die Rohstoffe, als auch die Lacke diese Produktes wurden nicht an Tieren getestet! Ab 10. Oktober 2017 ist der „youstar Nagellack Adventskalender“ wieder im Onlineshop unter http://www.dobner-kosmetik.de für 29,95 € versandkostenfrei (innerhalb Deutschlands) erhältlich.

