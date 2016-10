Neu aufgelegt: Der grüne Katalog von RuppertBrasil für Brasilien

Der „Grüne“ 2017 von RuppertBrasil für Brasilien erscheint am 15. Oktober 2016 - Bereits jetzt ist er als Online-Version auf www.ruppertbrasil.de verfügbar.

(bb) Ab dem 15. Oktober 2016 ist die gedruckte Ausgabe des neuen Brasilien-Katalogs von RuppertBrasil erhältlich. Im Zuge des Relaunches der gesamten Katalog-Palette zeigt sich auch der „Grüne“ 2017 in frischem Layout und präsentiert zahlreiche Neuerungen. So sind nun beispielsweise Fahrradtouren in und um Rio, exklusive Jaguar-Safaris im Pantanal mit Übernachtung auf einem Hausboot sowie Pakete für rollstuhlgerechtes Reisen neu im Programm des Münchner Veranstalters. Der 76seitige Brasilien-Katalog kann über www.ruppertbrasil.de bestellt werden. Dort steht er auch zum Download bereit.

„Mit der Serie von Großereignissen wie der Fußball WM, den Olympischen Spielen und den Paralympics gingen bedeutende Veränderungen der touristischen Infrastruktur einher. Das Ende der Events und die verbesserten Gegebenheiten haben uns veranlasst, das touristische Produkt Brasilien neu zu definieren“, erläutert Dieter Ruppert, Geschäftsführer von RuppertBrasil. „Ergebnis ist ein gelungenes, umfangreiches Angebot an spannenden Reisen in die verschiedensten Regionen Brasiliens.“

Der Grüne 2017 für Brasilien von RuppertBrasil

So wurde auch das Radwege-Netz in und um Rio de Janeiro umfassend ausgebaut. Geführte Radtouren von RuppertBrasil führen beispielsweise von der Copacabana aus entlang der Strände Botafogo und Flamengo. Die Fähre bringt die Teilnehmer dann über die Guanabara-Bucht nach Niterói. Von dort können sie die Aussicht auf Rio, den Zuckerhut und den Corcovado genießen. Auch die weitere Umgebung mit versteckten Lagunen, kleinen Strandbuchten und Küstenurwald ist per Rad erkundbar. Die Touren können flexibel zusammengestellt werden.

Mitte November 2016 erscheint der „Rote“ 2017 für Perú, Bolivien, Ecuador und Galápagos und bald darauf der „Gelbe“ für Mittelamerika und die Karibik.