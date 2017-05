Neu bei Stiftung Warentest: Handbuch Geldanlage: Aktien, Fonds, Anleihen, Festgeld, Gold und Co. von Stefanie und Markus Kühn

Das neue Buch von Stefanie und Markus Kühn erscheint am 23.05.2017 bei Stiftung Warentest.

Mit dem Handbuch Geldanlage zeigen die Autoren von A wie Aktien über I wie Immobilien bis Z wie Zertifikate, wie Geldanlage funktioniert. Der Leser erhält das nötige Wissen, um mit dem Buch die verschiedenen Anlageklassen zu verstehen, seine Anlagestrategie zu erarbeiten und so seine finanziellen Ziele schneller zu erreichen.

Geldanlegen im Jahr 2017 bedeutet, dass sich der Anleger in einer schwierigen Anlage-Zeit in einer Fülle von Produkten zurecht finden muss: Die Zinsen bewegen sich nahe dem Nullpunkt, Immobilienpreise sind in vielen Regionen sehr hoch und die Aktienmärkte markieren Höchststände.

Stefanie und Markus Kühn zeigen Schritt für Schritt, wie sich ein Anleger heute in der Anlagewelt zurechtfinden kann. Es geht um Risiken und Chancen sämtlicher Anlageklassen. Möglichkeiten der Anlage mit Aktienfonds und ETFs (Exchange Traded Funds) stellen neben Zinsanlagen und Immobilien einen Schwerpunkt dar. Doch auch uralte Anlageformen wie Gold und ganz neue Anlageformen wie Crowdfunding haben ihren Platz in dem 416-Seiten-Werk. Informationen zum Risikoprofil und Anlagestrategieentwicklung gehören ebenfalls zum Basiswissen eines jeden Anlegers. Nie vergessen wird das Thema Kosten. In einer Zeit, in der Banken ständig die Kostenschraube enger drehen, werden Kosten zum Renditekiller.

„Geldanlegen ist einfacher als viele denken. Eignen Sie sich Basiswissen an, werden Sie sich über Ihre finanziellen Ziele klar und achten Sie auf Risiko und Kosten“, so Stefanie Kühn. „Immer am Puls der Zeit bleiben, das ist bei der Geldanlage das A und O“, ergänzt Markus Kühn. „So werden Sie mit mehr Rendite belohnt – und Spaß macht es obendrein“.

Das Handbuch Geldanlage ist das vierte gemeinsame Buchprojekt des Autorenpaars Stefanie und Markus Kühn. Über eineinhalb Jahre dauerte die Arbeit an diesem neuen Standardwerk der Geldanlage.

Das Buch:

Handbuch Geldanlage: Aktien, Fonds, Anleihen, Festgeld, Gold und Co.

Autoren: Stefanie Kühn, Markus KühnStiftung Warentest, BerlinISBN-13: 978-3868513950Preis: 34,90 € (D) (ab 01.08.17 39,90 €)



Presse-Service

Journalisten finden unter https://www.private-finanzplanung-k....ftungwarentest-finanztest und https://www.private-finanzplanung-kuehn.de/fuer-journalisten Pressemitteilungen, Leseproben und Fotos der Autoren. Für Redaktionen stehen auf Anfrage Buchbesprechungen, Bildmaterial, Interviewtermine und Servicetipps zur Verfügung.