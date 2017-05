Neu bei avenTOURa: Schiffs-Reisen in Südamerika und der Karibik

avenTOURa hat sein Reise-Angebot mit etlichen Seereisen und Segeltörns in der Karibik und in Südamerika angereichert.

(bb) – In den zurückliegenden Wochen hat avenTOURa sein Programm ganz gezielt aufgestockt: Zahlreiche Seereisen und Segeltörns in der Karibik und in Südamerika bereichern nun die umfassende Reise-Palette des Lateinamerika-Spezialisten. Hierzu gehören außergewöhnliche Schiffstouren mit dem 100 Jahre alten Segelschiff „Eye of the Wind“, die neuen Hurtigruten Seereisen nach Mittel- und Südamerika sowie in die Antarktis und exklusiv gecharterte Yachten durch die Inselwelt der Bahamas. Nähere Informationen zu den Schiffsreisen und Buchung unter http://www.aventoura.de/seereisen .

Mit dem 100jährigen Windjammer „Eye of the Wind“ werden per Insel-Hüpfen verschiedene karibische Inseln und deren Gewässer erkundet. Die Teilnehmer erwartet ein uriger Segeltörn auf einem komfortablen Schiff sowie eine hervorragende Bordküche mit ganztägig leckeren Mahlzeiten. Sie kommen zudem in den Genuss eines sehr ausgewogenen Verhältnisses von Tagen auf See und der Zeit für Landgänge und Bade-Stopps mit Karibik-Flair. Die abwechslungsreiche Segelreise wird in drei unterschiedlichen Varianten mit verschiedenen Inseln angeboten. Die 8tägige Tour „Eye of the Wind - Guadeloupe und Dominica“ (http://www.aventoura.de/eye-of-the-wind ) im Februar 2018 ist beispielsweise ab 1.680 Euro buchbar und zeigt den Teilnehmern die Karibikinsel Guadeloupe mit ihren südlichen Nachbarinseln sowie die Insel Dominica.

Gleich vier verschiedene Seereisen mit Hurtigruten führen die Reisenden entweder nach Brasilien und Uruguay, nach Mittelamerika, an die Küsten von Costa Rica bis Peru oder in die südlichen Gefilde der Erdhalbkugel, nach Chile bis in die Antarktis. Die 13-, 15- oder 17tägigen Reisen werden ab Oktober 2017 zu unterschiedlichen Terminen angeboten und sind buchbar ab 2.929 Euro.

Unvergessliche Eindrücke auf einer exklusiv gecharterten Yacht verspricht der „Segeltörn auf den Bahamas“ (http://www.aventoura.de/bahamas-segeln ). Ein professioneller Skipper bringt die Reiseteilnehmer zu kilometerlangen, einsamen Sandstränden, malerischen Dörfern auf kleinen Inseln oder zu üppigen Korallenriffen, die zum Schnorcheln einladen. Die Segeltour auf einer komfortablen Yacht durch die geschützten Gewässer rund um die Insel Abaco eignet sich auch gut für Familien. Sie wird ab November 2017 zu verschiedenen Terminen durchgeführt und ist ab 1.270 Euro buchbar.