Neu im Butze Verlag: Ein lesbischer Adventskalender zum Lesen & Vorlesen

»Es muss nicht immer Schokolade sein«, dachte sich jemand aus der Kreativ-Abteilung des Butze Verlags. »Jeden Tag ein neues Kapitel aufschlagen, und sich in der vorweihnachtlichen Zeit in eine Geschichte entführen lassen – der hektischen, schnelllebigen Zeit entkommen … Das wäre doch mal etwas ganz anderes.«

Aus dieser Idee entstand der Adventskalender zum Lesen & Vorlesen »Lesbisch für Anfängerinnen: Acht Frauen im Schnee«, eine weihnachtliche Lektüre in 24 Teilen von Celia Martin. Diese schließt an die bereits erschienene gleichnamige humorvolle Romanreihe an, und bildet den Auftakt zu einer neuen Buchreihe mit dem Titel »Das Adventsbüchlein«.

Wie auf einem Schokoladenadventskalender findet man auf dem Buchcover 24 Zahlen und dazugehörige Motive. Folgt man diesen ab dem ersten Dezember Tag für Tag, führen sie zu den aufeinanderfolgenden Kapiteln einer humorvollen und spannenden Geschichte. Die Frauen der »Lesbisch für Anfängerinnen«-WG und ihre Freundinnen fiebern dem Heiligen Abend entgegen, Pläne werden geschmiedet und es gibt noch viel für das gemeinsame Fest zu erledigen. Doch auch in diesem Jahr läuft so einiges ganz anders, als es ursprünglich geplant war …

Die Autorin Celia Martin lebt in Deutschland und Österreich. Sie schreibt Kurzgeschichten und Romane.

Verfügbarkeit und Preis:

Der Titel »Lesbisch für Anfängerinnen: Acht Frauen im Schnee« ist als Büchlein (Softcover) im DIN A6-Format für 6,95 € im Handel erhältlich. Weitere Details, eine Leseprobe sowie ein Video-Buchtrailer stehen auf der Produktwebseite zur Ansicht bereit: http://www.butze-verlag.de/verlagss....nee-das-adventsbuechlein/



Titel: Lesbisch für Anfängerinnen: Acht Frauen im Schnee

Autorin: Celia Martin

Seiten: 44

ISBN 978-3-940611-53-6

Verlag: Butze Verlag