Neuaufstellung des Festival MúsicaMallorca

Mit Beginn der neuen XVI. Festivalsaison 2018 stellt sich das internationale Festival MúsicaMallorca neu auf.

Neben dem geschäftsführenden Gesellschafter, Intendanten und künstlerischen Direktor Wolf D. Bruemmel ist ab 01. Januar 2018 der Kulturmanager und Diplom-Kaufmann Benedikt Matthias Reimann geschäftsführender Gesellschafter und Management Direktor des Festivals.

Benedikt Matthias Reimann blickt auf eine langjährige Managementerfahrung zurück. Er hatte diverse leitende Positionen, insbesondere in der IT-Industrie und der Betreuung von Kunden unterschiedlicher Größenordnungen, vom Kleinbetrieb bis zu multinationalen Großkonzernen. Reimann, ausgebildeter Pianist und Liedbegleiter, bleibt Eigentümer und leitender Direktor der Augsburger Konzertdirektion BMR Artist & Project Management, die seit Jahren auch Konzertproduktionen des Festival MúsicaMallorca vermarktet. Er ist mit seiner Konzertdirektion innerhalb der Klassik Branche Europas, Chinas und Japans aktiv und bringt sein Netzwerk zu Künstlern, Veranstaltern und Medienvertretern in die Weiterentwicklung des Festival MúsicaMallorca ein.

Erste Aufgabe der neuen Direktions-Doppelspitze ist den von der Regierung der Balearen gewünschten Qualitätstourismus auszubauen. Das Festival MúsicaMallorca wird die neue Klassikreihe „Frühjahrskonzerte“ einführen, die bereits mit Beginn der Saison 2018 im März/April in mehreren Theatern und Kirchen auf Mallorca stattfindet. Die seit 15 Jahren weit über Spanien hinaus renommierten „Herbstkonzerte“ werden weiterhin in den Monaten Oktober/November vorwiegend in Palma veranstaltet.