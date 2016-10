Neue Ansätze für Industrie 4.0 und das Supply Chain Management

Viele gute Nachrichten im Herbst – admoVa Consulting aus Bad Camberg informiert seine Kunden und interessierte Unternehmen über Neuerungen im Umfeld der Industrie 4.0 und des Supply Chain Managements.

Spannende Ansätze und erfolgreiche Lösungen wurden in den zurückliegenden 6 Monaten diskutiert und mit Kunden realisiert. Ersatzteilmanagement, Ressourcenplanung und eCommerce, aber auch klassische Geschäftsprozessoptimierung bilden das Rückgrat überaus erfolgreicher Projekte bei zufriedenen admoVa Kunden. Dabei stellt die umfassende Branchenkompetenz nur ein herausragendes Merkmal von admoVa dar.Adding more Value ist Anspruch und Verpflichtung. So können z.B. das Leitbild Industrie 4.0 und die Ressourcenplanung auf höchst effiziente Weise verzahnt werden. SAP Standardprozesse werden zum Treiber für eine Optimierung in der Terminierung – bei gleichzeitiger Berücksichtigung von Auftragslasten.Selbst der oft kritische Pfad der Produktentwicklung in Unternehmen lässt sich mittels gezielter Organisationsentwicklung zur Optimierung von Geschäftsprozessen ganzheitlich nutzen. Standardisierung und Verbesserung im Schnittstellenmanagement sind sichtbares Ergebnis eines vorbehaltlosen Umgangs mit den Herausforderungen von Industrie 4.0.Geschäftsprozessoptimierung ist und bleibt, trotz, oder gerade wegen, Industrie 4.0 und eCommerce ein nicht wegzudenkender Erfolgsfaktor. Im Kundenprojekt können so die Herausforderungen aus dem Multi-Channel Vertrieb direkt in technische und organisatorische Anpassungen eines Zentrallagers münden. Kommissionierstrategien zeigen sich plötzlich als operatives Steuerungsinstrument zur Abwicklung auch kleinteiliger Sendungen.

Auf dem Weg zur Industrie 4.0 gibt es keine Grenzen. Logistiksysteme sind der Weg zu erfolgreichem Supply Chain Management. admoVa geht den Weg mit: adding more Value!