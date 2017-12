Neue Ausgabe des Fachmagazins BEYOND zur Bedeutung persönlicher Kommunikation

Berlin/Mannheim, den 12. Dezember 2017 Am 12. Dezember 2017 ist das Fachmagazin BEYOND für interne Kommunikation in seiner neunten Ausgabe zum Thema persönliche Kommunikation erschienen.

Experten aus Theorie und Praxis der internen Kommunikation setzen sich in Interviews und Fachbeiträgen mit der Frage auseinander, was der fortschreitende digitale Wandel für die persönliche Kommunikation bedeutet. Gerade die interne Kommunikation muss darauf achten, dass der persönliche Bezug zwischen Unternehmen und ihren Beschäftigten inmitten der digitalisierten Welt nicht verloren geht.

Nur mit vorausschauender, moderner Mitarbeiterkommunikation und schlüssigen Konzepten kann die interne Kommunikation ihre strategischen Ziele erreichen. Dabei geht es um das richtige Verhältnis und den richtigen Einsatz persönlicher und digitaler Kommunikationsformate. Die BEYOND #9 gibt einen Überblick darüber, welche Vorteile verschiedene Kommunikationsformen haben, und wie diese nutzbar gemacht werden können. Insbesondere persönlicher Austausch muss bewusst und gezielt eingesetzt werden, um Aufmerksamkeit und Wertschätzung zu vermitteln, aber auch um Feedback zu erhalten und Dialog zu ermöglichen.

Die neue BEYOND zum Thema "persönliche Kommunikation".

Autoren und Gesprächspartner in der aktuellen Ausgabe der BEYOND sind u.a. Tobias Geiger (Deutsche Bahn), Christoph Sieder (ABB Group), Birgit Ziesche (Henkel), Marc Groß (DRK), Claus Weselsky (GDL) und Kommunikationsexpertin Prof. Dr. Claudia Mast.

Das Fachmagazin BEYOND für interne Kommunikation erscheint zweimal jährlich und wird herausgegeben von der SCM – School for Communication and Management und Signum communication. Das Magazin richtet sich an die Entscheider und Mitarbeiter der internen Kommunikation, Leiter der Unternehmenskommunikation sowie an alle, die an den aktuellen Themen, Trends und Akteuren der internen Kommunikation, Veränderungs- und Führungskommunikation interessiert sind.

BEYOND wurde mehrfach ausgezeichnet. Die fünfte Ausgabe zum Thema Glaubwürdigkeit und Authentizität erhielt den BCM Award 2016 in den Kategorien „Customer Print Magazine (B2B): Medien/Entertainment/Kultur” sowie den „Sonderpreis: Cover des Jahres” mit Silber.

BEYOND kann bei der SCM unter http://www.interne-kommunikation.net bestellt werden. Weitere Informationen zur aktuellen Ausgabe finden Sie ebenfalls unter http://www.interne-kommunikation.net .

Die School for Communication and Management (SCM) ist ein Weiterbildungsunternehmen, das die Bereiche Kommunikation und Management mit gezielter öffentlicher und inhouse Weiterbildung in Form von Fachtagungen, Workshops und Intensivkursen verbindet und darüber hinaus Fachbücher publiziert. Die SCM richtet sich mit ihrem Weiterbildungsprogramm an (angehende) Führungskräfte in Unternehmen, Institutionen, Verbänden und Agenturen aus unterschiedlichen Branchen.

Signum communication ist Experte für Mitarbeiter-, Kunden- und Technische Kommunikation. Rund 35 Berater, Redakteure, Web-/Print-Designer, Produktioner und Projektleiter führen seit 1990 Medienprojekte zum Erfolg – von der Analyse über Konzept und Produktion bis zum Reporting.