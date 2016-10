Neue Eigentümer für imposanten Landsitz: VON POLL IMMOBILIEN Ratzeburg vermittelt Anwesen

Frankfurt am Main/Ratzeburg, 25. Oktober 2016. Ein stattlicher Landsitz in Alleinlage am Rande von Bliestorf westlich des Ratzeburger Sees im Kreis Herzogtum Lauenburg hat soeben neue Eigentümer gefunden.

Das Anwesen umfasst ein klassisches reetgedecktes Haupthaus mit Heidefirst und rund 440 Quadratmetern Wohnfläche, eine 160 Quadratmeter große Remise mit Werkstatt sowie einen Offenstall. Die Gebäude liegen auf einem rund 10.000 Quadratmeter großen Grundstück am Waldrand mit Teich, Obstbaumwiese und weiten Rasenflächen. Zusätzlich gehören knapp sechs Hektar landwirtschaftlicher Flächen mit alten Eichen, Wiesen, Teich und Wald zum Besitz. Nun wurde das Ensemble durch VON POLL IMMOBILIEN Ratzeburg verkauft. Das Domizil wurde 1961 vom Lübecker Architekten Karl August Müller-Scherz erbaut und beeindruckt durch seine großzügige Gestaltung. Das Wohnhaus wurde kürzlich komplett renoviert und spiegelt erlesene Wohnkultur. Es umfasst unter anderem ein großes Wohnzimmer mit offenem Kamin, eine Landhausküche, Ess-, Musik- und Jagdzimmer sowie vier weitere Zimmer, Ankleideraum und drei Bäder. Dazu gehört auch eine separate Einliegerwohnung. Das weitläufige Anwesen bietet dem anspruchsvollen Freizeitgärtner, Pferdeliebhaber oder Rotwildhalter viele Möglichkeiten, sich zu verwirklichen. Landsitz in Bliesdorf nach dem Ratzeburger See

[Großes Bild anzeigen] Das VON POLL IMMOBILIEN-Team in Ratzeburg rund um Geschäftsstelleninhaberin Isabell Steinhorst steht Eigentümern und Suchkunden bei der Vermittlung von wertbeständigen Immobilien in der Region fachkundig zur Seite und bietet eine Rundumbetreuung von der Erstberatung über die Vermarktung bis zum erfolgreichen Abschluss. Kontakt VON POLL IMMOBILIEN Ratzeburg:

Isabell Steinhorst

Geschäftsstelleninhaberin

Töpferstraße 20

D-23909 Ratzeburg

Telefon: +49 (0)4541-859 24 80

Mobil: +49 (0)170-311 92 22

E-Mail:

http://www.von-poll.com/ratzeburg

Landsitz in Bliesdorf nach dem Ratzeburger See

