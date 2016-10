Neue Kollegen aus dem Nachbarland: ELA Container kooperiert mit niederländischem Jobcenter

Den Fachkräftemangel bekommen vor allem auch mittelständische Unternehmen in Deutschland zu spüren.

ELA Container mit Stammsitz in Haren weiß, wie schwer es ist, in einer Region mit geringer Arbeitslosenquote zuverlässiges und kompetentes Personal zu finden. Die Nähe zu den Niederlanden erweist sich jedoch als großer Vorteil, denn jenseits der Grenze sind viele Menschen auf der Suche nach Arbeit.

„Die Niederlande liegen nur wenige Kilometer von uns entfernt, warum sollten wir nicht dort auch nach geeigneten Mitarbeitern suchen“, erklärt ELA Geschäftsführer Tim Albers. Zusammen mit dem Jobcenter in Emmen, das aktiv bei der Vermittlung von niederländischen Mitarbeitern nach Deutschland unterstützt, wurde ELA fündig. Seit Anfang des Jahres arbeiten beispielsweise Bernard Scholtens aus Stadskanaal und Johan Scholten aus Emmen nun im ELA Fuhrpark als Lkw-Fahrer. Beide haben die Entscheidung, zur Arbeit nach Deutschland zu pendeln, nicht bereut. „Wir wurden hier bei ELA sehr freundlich aufgenommen und konnten uns schnell einarbeiten“, erzählt Scholtens, der früher im Außendienst unterwegs war.

ELA Fuhrparkleiter Holger Schwenen (Mitte) freut sich über Verstärkung: Johan Scholten (l.) und Bernard Scholtens (r.) aus den Niederlanden.

„ELA Container ist nach wie vor auf der Erfolgsspur“, so Albers. „Derzeit eröffnen wir noch weitere Standorte in Europa.“ Ohne gutes Personal sei dieser Erfolg aber nicht möglich. „Von daher freue ich mich über jeden neuen Mitarbeiter, der dabei helfen möchte, unser Unternehmen weiterzuentwickeln.“

Der emsländische Familienbetrieb ELA hat seit 1972 den Mietservice und auch die Technik der Raumsysteme ständig weiter entwickelt. Mit über 22.000 transportablen Einheiten ist ELA Container europaweit unterwegs, wenn es um mobile Räumlösungen in Containerbauweise geht. Ein eigener Fuhrpark von 60 Spezial-Lkw mit Ladekran gewährleistet einen sicheren Transport und Montage. Stützpunkte in ganz Europa stellen eine kurzfristige und schnelle Lieferung an jeden Ort sicher. ELA ist mit zwölf Miet-Centern und 550 Mitarbeitern, darunter 35 mobile Fachberater, in ganz Europa vertreten. Den jeweiligen ELA Ansprechpartner findet man auf der Website http://www.container.de .