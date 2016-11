Neue Kurse Zusatzqualifizierung Alphabetisierung: Jetzt bewerben.

Im Januar 2017 starten neue Kurse ZQ Alpha. Die Wochenendseminare finden 14-täglich im Zeitraum Januar, Februar und März statt.

Lehrkräfte, die bereits in Integrationskursen unterrichten, erwerben mit der Zusatzqualifizierung Alphabetisierung (ZQAlpha) erweiterte Kompetenzen in Didaktik und Lehre von erwachsenen Analphabeten. Die inhaltliche und didaktische Konzeption der Qualifizierung wurde vom Lehrstuhl Prof. Dr. Anke Grotlüschen der Fakultät für Erziehungswissenschaft nach Maßgabe des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge (BAMF) umgesetzt. „ZQ Alpha“ an der Arbeitsstelle für wissenschaftliche Weiterbildung (AWW) der Universität Hamburg umfasst insgesamt 5 Wochenendseminare und ist vom Bundesamt für Migration für Flüchtlinge (BAMF) zertifiziert.

Auf einen Blick:

- Vermittlung mündlicher Deutschkenntnisse ohne Schrift

- Unterstützung des Schriftspracherwerbs primärer und funktionaler Analphabeten

- Förderung von Zweitschriftlernern

Ab sofort werden Bewerbungen angenommen, Bewerbungsschluss ist der 01. Dezember 2016. Zielgruppe sind Lehrkräfte in Integrationskursen, die nach Ablauf der Ausnahmeregelung 31.12.2017 weiterhin in Alphabetisierungskursen unterrichten möchten. Zulassungsvoraussetzung ist die bereits vorliegende Zulassung des BAMF zur Lehrtätigkeit in Integrationskursen gem. §15, Abs. 1 oder 2 IntV (Integrationsverordnung).

Weitere Informationen:

Universität Hamburg, Arbeitsstelle für wissenschaftliche Weiterbildung (AWW)

Schlüterstr. 51, 20146 Hamburg

Daniela SteinkeTel.: 040/428 38-9714E-Mail:www.aww.uni-hamburg.de/zqa