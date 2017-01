Neue Lösungen für Ihre Produktion KNUTH präsentiert Werkzeugmaschinen und Produktionssysteme - Made by KNUTH

KNUTH präsentiert auf der INTEC 2017 CNC-gesteuerte und konventionelle Highlights aus dem KNUTH Komplettprogramm 2017. KNUTH beliefert seit vielen Jahren Anwender aus den Bereichen Automobil- und Fahrzeugindustrie, Maschinen- und Anlagenbau, Luft- und Raumfahrt, Medizintechnik oder Energiesektor mit einem breiten Angebot metallverarbeitender Technologien für die Einzel- und Serienfertigung, sowie die Ausbildung von Fachkräften.

Made by KNUTH steht dabei für solide und präzise arbeitende Werkzeugmaschinen: Von der Konstruktion bis zur Endmontage gebaut unter der Leitung von KNUTH-Ingenieuren und -Technikern. Die Anforderung der Kunden an hohe Qualität wird durch die Erfahrung und Lösungskompetenz durchgängig gewährleistet.

Auf dem KNUTH-Stand A50/B49 in Halle 3 können die Besucher folgende Maschinen aus dem mehr als 600 Maschinen umfassenden KNUTH Komplettprogramm 2017 live erleben:



StarChip I 400 - CNC Schrägbettdrehmaschine mit großer Ausstattung

Die zuverlässige Produktionsdrehmaschine ist stärker, stabiler und jetzt auch exklusiv mit programmierbar verfahrbarem Reitstock ausgestattet. Auf dieser weiterentwickelten Basis sind nun auch Modelle mit großen Drehdurchmessern und Drehlängen bis 2000 mm lieferbar. Bereits im Grundpreis ist eine umfangreiche Standardausstattung enthalten. Live auf der INTEC: Die StarChip I 400 mit C-Achse und angetriebenen Werkzeugen. Diese Maschine ist für weitere Automatisierung vorbereitet.



X.mill M 640 – Mineralguss bietet konkrete Vorteile in der Bearbeitung

KNUTH-Bearbeitungszentren mit Mineralguss-Maschinengestell haben sich inzwischen durch ihre hervorragenden Zerspanungseigenschaften vielfach bewährt. Die Baureihe der kompakten Bearbeitungszentren wurde 2017 um die X.mill M900 erweitert. Live auf der INTEC präsentiert KNUTH die X.mill M640, das Highlight der Kompaktklasse.



FPK 6 Werkzeug-Fräsmaschine - Neue Generation hochwertiger Werkzeugfräsmaschinen

Die FPK 6 zeichnete sich durch die bewährte kompakte Bauweise und die hervorragende Funktionalität aus, die diese Werkzeugfräsmaschinen zu einem festen Bestandteil in vielen Werkstätten in Handwerk und Industrie hat werden lassen.

Stabile Konstruktion und hochwertige Verarbeitung ermöglichen höchste Präzision in allen Arbeitsbereichen und die serienmäßige digitale Positionsanzeige mit Linearmaßstäben rundet dieses interessante Angebot ab.



STAHLWERK Premium Line

Die Auswahl von Werkzeugmaschinen erfordert eine umfassende Betrachtung entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Werkstückhandling und die Verkettung von Maschinenzellen spielen dabei eine immer wichtigere Rolle. STAHLWERK ist hier optimal aufgestellt. Lernen Sie das STAHLWERK Konzept kennen und profitieren Sie von dem auserwählten Maschinenangebot mit diversen Varianten und Optionen sowie einer bedarfsorientierten Beratung.

STAHLWERK auf der INTEC 2017 live erleben:

Die MERKUR 245LMB – das horizontale Drehzentrum bietet neben einer hervorragenden Zerspanungsleistung und Qualität auch die optimale Basis für den Einstieg in eine automatisierte Fertigung.

STAHLWERK bietet für seine Modellreihen viele interessante Optionen, bis hin zur kompletten Lösung für eine mehrschichtige Fertigung unter höchsten Qualitätsansprüchen an Maschine und Komponenten. Der starke Antrieb, die Wiederholgenauigkeit und der große Stangendurchlass zeichnen das Allroundpaket aus und garantieren hohen Nutzen für jede Lohnfertigung.

STAHLWERK bietet Ihnen standardisiert 24 MONATE GARANTIE für alle Maschinen und ein auf Ihre Bedürfnisse angepasstes Wartungspaket. Nur höchste Maschinenverfügbarkeit bietet optimale Wirtschaftlichkeit.