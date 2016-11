Neue Möglichkeiten für Notausgänge und innovative Türschließer

Albstadt/München, NOVEMBER 2016 – Auf der BAU 2017 in München, der weltweit größten Fachmesse für Architektur, Materialien und Systeme, zeigt die ASSA ABLOY Sicherheitstechnik GmbH mit ePED neue Möglichkeiten in der Rettungswegtechnik sowie BIMs ihrer Türlösungen.

Vom 16. bis 21. Januar stellt der Sicherheitsspezialist zudem innovative Erweiterungen des Türschließer Portfolios, das Schlossprogramm OneSystem und das Schließsystem CLIQ® vor.

Norm EN 13673 öffnet neue Möglichkeiten für Notausgänge

ASSA ABLOY stellt auf der BAU eine Technologie vor, die es ermöglicht, elektrisch gesteuerte Notausgangtechnik künftig über die Bus-Technologie Hi-O in das System Tür zu integrieren. Sicherheitsfunktionen, wie die einer elektrischen Verriegelung, lassen sich so problemlos einbinden. Mit dem nach EltVTR geprüften ePED (electrically controlled Panic Exit Device) ebnet das Unternehmen den Weg für die neuen Anforderungen der Norm EN 13637. Die neue Technologie erlaubt eine zeitverzögerte Öffnung der Notausgänge. Dies ermöglicht es dem Sicherheits- oder Aufsichtspersonal bei Missbrauch einzuschreiten, was sich insbesondere für betreuungsintensive Einrichtungen eignet.

Bereitstellung von kompletten BIM Türlösungen

Bei der Planung von Gebäuden werden in Bezug auf Schlösser, Zutrittskontrollen und die Rettungswegtechnik sehr hohe Anforderungen an Schutz, Sicherheit und Komfort gestellt. ASSA ABLOY bietet Architekten und Planern Gebäudedatenmodellierungen (BIM – Building Information Modeling) ihrer innovativen Lösungen für Türausstattungen in vielen Gebäudearten und Anwendungsgebieten. Die BIM Anwendungslösungen von ASSA ABLOY sind für Revit und ArchiCAD verfügbar und beinhalten sämtliche relevanten Produktinformationen.

Innovative Close-Motion® Türschließer für mehr Sicherheit und Barrierefreiheit

Türen, an denen Türschließer verbaut sind, verursachen häufig störende Schließgeräusche. Um diese zu vermeiden und Schließkomfort mit erhöhten Dicht- bzw. Schallschutzanforderungen zu kombinieren, waren bisher zusätzliche Bauteile erforderlich.

Mit der neuen Close-Motion® Technologie von ASSA ABLOY hat das Unternehmen eine Lösung für diese Problematik gefunden. Damit werden Türen den Anforderungen öffentlicher Gebäude in puncto Sicherheit, Barrierefreiheit sowie Komfort gerecht und schließen dabei fast lautlos.

Türschließer für barrierefreies Bauen

Das Türschließer-Angebot von ASSA ABLOY überzeugt mit seiner Eignung für barrierefreies Bauen gemäß DIN SPEC 1104/ CEN TR 15894. Der Türschließer DC700 arbeitet mit der Cam-Motion®-Technologie, die das Problem des erhöhten Kraftaufwands löst. Der Gegendruck, den Türschließer beim Öffnen normalerweise ausüben, wird dabei erheblich reduziert. Noch weniger Widerstand bieten Modelle mit elektromechanischer Free-Motion®-Technik. So lassen sich ein- und zweiflügelige Brand- und Rauchschutztüren nahezu kraftfrei betätigen.

Schlossprogramm OneSystem überzeugt mit Vielfalt

ASSA ABLOY bietet mit OneSystem ein umfangreiches und modulares Produktportfolio passend für Brand- und Rauchschutztüren, mit Flucht- und Rettungswegfunktionen und eignet sich unter anderem für Zutrittskontrollen und Türüberwachung. Ob es sich um ein einfaches mechanisches Einsteckschloss oder ein elektromechanisches Objektschloss handelt – OneSystem kann in so gut wie jede Tür und jedes Türsystem integriert werden.

Die OneSystem Schlösser bieten optional umfangreiche Überwachungs- wie elektromechanische Schlossfunktionen. Die Baureihen von Standard-, Panik- und mechanischen Sicherheitsschlössern werden in Ausführungen für ein- und zweiflügelige Türen sowie als Rohrrahmen- und Vollblatt-Version angeboten. Ebenso sind sie nach den europäischen Normen EN179 und EN1125 zertifiziert. Alle Objektschlösser werden auf Langlebigkeit geprüft.

Der einzigartige neue Riegel mit Manipulationssicherheit kommt bei allen Objektschlössern zum Einsatz. Das neue Design von Falle und Riegel bietet größere Führungs- und Auflageflächen und damit hohe Stabilität. Die in die Falle integrierten Kunststoffeinsätze sorgen für eine merkliche Geräuschdämpfung beim Schließen der Tür. Die Gehäuse sind bei allen Baureihen oben geschlossen und deshalb gut gegen groben Schmutz geschützt.

Intelligentes Schließanlagensystem für hohe Sicherheit

Auf der Messe werden zudem Varianten der CLIQ®-Familie gezeigt. Das von ASSA ABLOY entwickelte System besteht aus wenigen Komponenten, die sehr hohe elektronische und mechanische Sicherheit in sich vereinen. Eine CLIQ®-Schließanlage ist vollständig skalierbar und eignet sich für kleinere Betriebe ebenso wie für Schließlösungen mit über 50.000 Zylindern.

Die Experten der ASSA ABLOY Sicherheitstechnik stehen während der Messetage

in Halle B4, Stand 320 für Fragen und Fachgespräche zur Verfügung.