Neue Multi-Mode Lösung mit integriertem Bluetooth® 5, Dual-Band Wi-Fi und 802.15.4 Technologie

Qualcomm QCA4020/4 Wi-Fi SoC Serien – Verbindung für IoT Geräte Planegg, 3. Mai 2018

Atlantik Elektronik, Anbieter innovativer Wireless Lösungen, präsentiert die neuen System-on-Chips QCA4020 und QCA4024 von Qualcomm. Die beiden Wi-Fi SoCs sind host-less IoT Plattformen mit niedriger Leistung, die mehrere Geräte, Standards, Protokolle und Connectivity Framework Unterstützung in einer Single-Chip Lösung bieten. Sowohl der QCA4020 als auch der QCA4024 eignet sich deshalb insbesondere für spezifische IoT Lösungen wie beispielsweise Home Automation, Smart Home, IoT Hub, Smart Cities und Home Entertainment.

Der QCA4020 ist ein Tri-Mode SoC, der Bluetooth® Low Energy 5, Dual-band Wi-Fi® und 802.15.4-basierte Technologien wie ZigBee® und Thread integriert. Der QCA4024 wiederum beinhaltet Bluetooth Low Energy 5 und 802.15.4. Beide SoCs bieten erweiterte Funktionen der Qualcomm® Network IoT Connectivity Plattform, einschließlich nahtloser Verbindung zu Technologien mit vorinstallierter Unterstützung für HomeKit ™ und die Open Connectivity Foundation (OCF ™) Spezifikationen sowie der Unterstützung für das AWS IoT Software Development Kit (SDK ) und Microsoft Azure-Internet-der-Dinge (IoT)-Geräte-SDK zur Verbindung mit dem Azure IoT Hub.

Der QCA4020/4 unterstützt eine Connectivity-Lösung mit erweiterter intelligenter Verbindung und integriert zahlreiche drahtlose Kommunikationstechnologien in einem einzigen SoC - ein Ansatz, der die Unterteilung in vielen Technologiebereichen anspricht. Der QCA4020/4 unterstützt hardwarebasierte Sicherheitsfunktionen in einer kostengünstigen Single-Chip-Lösung mit geringem Stromverbrauch und bietet darüber hinaus flexible Produktentwicklungsoptionen für OEMs.

Beide Wi-Fi SoCs, QCA4020 und QCA4024, verfügen über hardwarebasierte Sicherheitsfunktionen und -funktionen, die in einer einzigen integrierten Schaltung (IC) integriert sind, so dass OEMs die Möglichkeit haben, externe Sicherheitschips zu ersetzen und Stücklisteneinsparungen zu optimieren.

Die wichtigsten Features im Überblick:

 Intelligente Tri-Mode Verbindung mit erweiterten smarten Technologien:

• Bluetooth 5 – Low Energy und CSRMesh™ Verbindung

• Low Power Wi-Fi – 802.11n im 2.4 GHz/5GHz Frequenzband

• 802.15.4 – Support für ZigBee3.0 und Thread via OpenThread

 Dual-Core Verarbeitung:

• ARM® Cortex® M4 CPU für eigene Anwendungen

• Low Power ARM Cortex M0 CPU für Bluetooth Low Energy Treiber und 802.15.4 Kontroll- und Sicherheitsfunktionen Erweiterte Hardware-basierte Sicherheit: sicheres booten, sichere Laufzeitumgebung, verschlüsseltes Speichern, Key provisioning und Wireless Protokoll Sicherheit  Mehrfachprotokolle: Vollständiger Netzwerk Stack mit installierter Software für HomeKit und OCF Installierter Support für Cloud Services: AWS IoT und Microsoft Azure IoT Device SDK zur Verbindung von Geräten mit Azure IoT Hub Comprehensive Set of Peripherals und Schnittstellen: SPI, UART, PWM, I2S, I2C, SDIO, and ADC sowie GPIOs Integrierter Sensor Hub: zur Nachbearbeitung, um den Low Power Sensor zu aktivieren Kleines Gehäuse: für optimierte Formfaktoren

Die Wi-Fi SoC Serien QCA4020/4 von Qualcomm sind ab sofort bei Atlantik Elektronik verfügbar.

