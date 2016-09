Neue Optical Single Link Videoübertragung für Block Kameras

• Die auf dem Markt einzigartige Transmitter-Receiver Kombination TL7075/TL7076 ermöglicht die Videoübertragung und Kamerasteuerung über eine Glasfaserleitung

München, 23. September 2016 – Der Video Interface Spezialist AIVION stellt auf der VISION 2016 neue Single Link Übertragungsstrecken für Glasfaser und Koaxialkabel vor. Diese Lösungen ermöglichen Videoübertragungen der Blockkameras von bis zu 10 km. Hierbei kann die Kamera von der Empfangsstelle aus über den für die Videoübertragung genutzten Lichtwellenleiter gesteuert werden.

Bei der Kupfer basierenden Variante (Standard 3G-SDI Koaxialkabel) können die Block Kamera und das Interface zusätzlich von der Empfangseinheit aus mit Strom versorgt werden. Somit ist für Videoübertragung, Kamerasteuerung und Stromversorgung nur ein einziges Kabel erforderlich. Die für die Fernsteuerung und Fernspeisung erforderlichen Empfängereinheiten werden ebenfalls angeboten.

Das weitere Produktportfolio von AIVION an Video Interfaces für Block Kameras der Hersteller Sony, Tamron und Koeisha wird auf der Messe ebenfalls zu sehen sein. Sie eignen sich für unterschiedliche Anwendung in der Industrie, Medizin, Broadcast und Security.

Für weitere Informationen besuchen Sie den AIVION Stand 1/D83, vom 08. bis 10. November 2016, auf der Vision in Stuttgart.



Preise und Verfügbarkeit

Informationen zu Preisen und Verfügbarkeit sind unter diesem Kontakt erhältlich:

Email:

Pressekontakt:

AIVION

c/o eVision Systems GmbH

Jahnstr. 12

D – 85661 Forstinning b. München

Josef Ostermeier

Tel : 08121-220825





Über AIVION

AIVION ist ein Zusammenschluss und eingetragenes Markenzeichen der Firmen VICOS GmbH und eVision Systems GmbH.

Visual Communication hat hervorragende Kenntnisse im Bereich Video & Broadcast und ein umfangreiches Engineering Know-how im System, PCB, FPGA und DSP-Design, während eVision Systems fundierten FPGA Background- und Methodik, sowie über Jahrzehnte gewachsenes Vertriebs- und Marketing Know-how in die Kooperation bringt.

Die Mission der Kooperation ist die Entwicklung und Vermarktung von Block Kamera Interfaces, Kundenspezifischer Anpassungen, Kameras und Videobasierte Komponenten.Aivion bietet heute ein breites Spektrum an Schnittstellen Boards für Block-Kameras an und hat fortschrittliche Produkte wie optische Übertragungsstrecken, USB 3.0-Schnittstellen und USB3.0 "Plug and Play" Kameras entwickelt. Dutzende von Anpassungen für verschiedene Anwendungen und Märkte runden den kundenorientierten Ansatz ab.Die Fertigung der Produkte in Deutschland sind der Garant für hohe Zuverlässigkeit und Lebensdauer der Produkte.Weitere Informationen finden Sie auf unserer Webseite: http://www.aivion.com