Neue Personalleiterin bei SpaceNet

München, 6. Oktober 2016. Ines Scherer ist ab sofort Leiterin des Personalbereichs beim Münchener Internetprovider SpaceNet AG. Vor dem Hintergrund des wachsenden Mitarbeiterstamms und dem zunehmenden Bedarf an qualifizierten Fach- und Führungskräften wurde die neue Position geschaffen, um den Personalbereich zu stärken.

Ines Scherer ist zukünftig für die ca. 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zuständig. Neben der Personalauswahl, -steuerung und -entwicklung betreut die gelernte Kauffrau auch die Auszubildenden des Providers, die sie bis jetzt als Mentorin im Unternehmen unter ihre Fittiche genommen hatte.

"Der Stellenwert der Personalabteilung innerhalb unseres Unternehmens wird immer wichtiger. Aufgrund des Fachkräftemangels, besonders in der IT, ist es von entscheidender Bedeutung, in hochqualifizierte Mitarbeiter zu investieren", so Sebastian von Bomhard, Vorstand der SpaceNet AG. "Ines Scherer wird ihre Expertise und langjährige Erfahrung in den Bereichen Personalmanagement und Personalentwicklung in ihrer neuen Position einbringen."

Die Kauffrau Ines Scherer ist bereits seit 2003 innerhalb der SpaceNet AG tätig.

