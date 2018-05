> Startseite > Freizeit & Hobby

Neue RedNeck Gartenmöbel & Keramikgrills – Garten & Grill-Saison bei AsVIVA Dormagen, 25. Mai 2018 – AsVIVA bringt mit seiner neuen Marke RedNeck den Lifestyle in den Sommer: Premium Polyrattan-Gartenmöbel in vier Varianten und die begehrten Kamado Keramikgrills samt umfangreichen Zubehör sind jetzt im AsVIVA Online Shop erhältlich. „Nach unserem Testlauf im letzten Jahr freuen wir uns, unsere neue Marke RedNeck für Haus, Garten und Outdoor bei uns im Shop mit Gartenmöbeln und Keramikgrills vorzustellen“, sagt AsVIVA-Geschäftsleiter Thorsten Weyers. In vier Konfigurationen - von der klassischen 4er-Sitzgruppe samt Tisch und Beistellhocker bis zur luxuriösen 8-er Sofa Ecklounge – sind die RedNeck Polyrattan-Gartenmöbel jetzt jeweils in zwei bis drei Farbkombinationen erhältlich. „Aufgrund der Nachfrage haben wir darauf geachtet, dass die Tische für die Gartenmöbel-Sets sowohl in Milchglas als auch in Schwarzglas verfügbar sind“, so Weyers. Die wetterfesten und sonnenbeständigen Polyrattan-Möbel eignen sich aufgrund der eleganten wie beständige Verarbeitung sowohl für den Außen- als auch Inneneinsatz. Zu den bereits bekannten RedNeck Keramikgrill-Modellen in 14 und 21 Zoll gesellt sich in dieser Grillsaison ein neues Schwergewicht: mit seinen massiven 95 Kilo Gewicht und 23 Zoll Durchmesser lässt der RedNeck CERA 23 PRO die Herzen von Grillprofis höher schlagen. „Nach dem Erfolg im letzten Jahr haben wir da bei den Keramikgrills ein wenig aufgerüstet“, freut sich Thorsten Weyers. „Mit diesem großen Keramikgrill Top-Modell bekommen Käufer ein mächtiges Grillgerät und einen richtigen Wärmespender für die Terrasse oder den Garten.“ Diese lange Nachwärm-Fähigkeit macht aus den RedNeck Kamado Keramikgrills echte Ganzjahres-Grills, die sogar auch hervorragend in der Wintersaison zum Einsatz kommen können. Zusätzlich gibt es auch die komplette Zubehör-Palette für die Keramikgrills, die neben Einzelteilen und Accessoires auch Erweiterungen wie die Räucherbox für die Smoker-Funktion der Kamado-Grills beinhaltet.

Key-Features RedNeck Gartenmöbel – 2018

 4er, 6er und 8er Sitzgruppe, 8er Ecklounge

 Farben: Schwarz, Grau, Braun

 Tischplatte aus Milchgals oder Schwarzglas

 UV-beständiges Polyrattan

 Für Wohn & Gartenbereich

 Abziehbare Sitzkissen

 Pulverbeschichteter Alu-Rahmen

 Tisch- und Stuhlbeine einstellbar

 Abdeckhaube Key-Features RedNeck Kamado Keramikgrills – 2018

 Größen: 14, 21 und 23 Zoll

 Kamin & Smoker Funktion

 Extrem dicke Keramikwände

 Hoch-hitzebeständige Brennkammer

 Widerstandsfähige Bambus-Ablagen

 Massives Untergestell mit Transportrollen (für 21“ & 23“)

Umfangreiches optionales Zubehör

Über AsVIVA

AsVIVA ist seit über 14 Jahren der erfolgreiche Fitnessgeräte- und E-Bike-Hersteller aus Nordrhein-Westfalen mit Sitz in Dormagen und internationalem Vertrieb sowie einer großen Auswahl an hochwertigen Produkten vom Crosstrainer bis zur Kraftstation. In den letzten Jahren hat sich das Geschäft von AsVIVA erfolgreich auch auf weitere Bereiche wie Vibrationsplatten und „Haus und Garten“ erweitert. Links RedNeck Gartenmöbel und Keramikgrills: https://www.asviva.de/haus-und-garten/

RedNeck (demnächst): http://www.redneck.de

Shop: https://www.asviva.de AsVIVA Pressekontakt

Kay Pinno

Kohnacker 9a

41542 Dormagen



