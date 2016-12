> Startseite > IT, Computer & Internet

Neue Semtrix-Niederlassung in Essen Kaum eine Dienstleistung hat für Unternehmen in den vergangenen Jahren so sehr an Bedeutung gewonnen wie Suchmaschinenmarketing. Wer in der Google-Trefferliste ganz oben angezeigt wird, hat die besten Chancen, neue Kunden für sich zu gewinnen. Nicht selten generieren Unternehmen bis zu 50 Prozent ihrer Aufträge allein durch eine gute Platzierung bei Google und Co – damit ist Suchmaschinenmarketing gerade in Nischenbranchen wichtiger geworden als die klassische Werbung. Dem Google-Geheimnis auf der Spur Nicht umsonst gilt der Suchmaschinen-Algorithmus von Google als das bestgehütete Geheimnis neben dem Coca-Cola-Rezept. "Ein so zeitintensives und fachlich anspruchsvolles Gebiet kann vom Kunden kaum in Eigenregie gemanagte werden", weiß Jan-Nicolas Kuhl. Die Semtrix Mitarbeiter haben dank jahrelanger Erfahrung ein enormes Hintergrundwissen zum Google-Code. Auch darüber hinaus ist das Team von Semtrix immer auf dem neuesten Wissensstand, was Internetmarketing angeht. Suchmaschinenmarketing muss passgenau konzipiert sein. Jeder Auftraggeber hat deshalb bei Semtrix einen persönlichen Ansprechpartner, mit dem er alle Fragen zum Internetauftritt und für die Suchmaschinenoptimierung klärt. Die neuen Räume in Essen sind deshalb mit einem großen Konferenzsaal mit bis zu zwanzig Plätzen ausgestattet sind. Hier werden Strategien mit und für Kunden geplant. Arbeiten wie im Silicon Valley Gerade im Suchmaschinenmarketing ist es enorm wichtig, immer auf dem neuesten Stand zu bleiben - denn Suchmaschinen sind ständig in Bewegung. "Ständig am Ball zu bleiben, logisch und gleichzeitig kreativ zu arbeiten, stellt unsere Mitarbeiter durchaus vor Herausforderungen“, sagt der Semtrix-Geschäftsführers. Im Silicon Valley weiß man schon längst, wie man dauerhaft auf hohem Niveau arbeitet: mit Spaß und in einer angenehmen Arbeitsatmosphäre. Jetzt gilt dieses Prinzip auch in Essen. Ein Fitnessstudio wie in der Google Hauptzentrale gibt es bei Semtrix zwar noch nicht. Dafür stehen den Mitarbeitern hochmoderne Büros, entspannende Pausenräume und sogar gratis Obst zur Verfügung. Kundenerfolg ist Teamerfolg Semtrix erstellt für seine Kunden Komplettpakete für alle Bereiche des modernen Suchmaschinenmarketings. Wenn Kunden in den Suchergebnissen vorne liegen, ist das Teil des persönlichen Erfolgs des Mitarbeiterteams. Egal, ob es um das reine Ranking geht, das Erstellen von Kampagnen oder der Aufbau von Netzwerken in Social-Media: Semtrix kennt die Ansprüche der Zielgruppen und verknüpft sie passgenau mit der Marke ihrer Kunden. Λ nach oben 20.12.2016 15:29 Klick zum Thema: Unternehmen Diese Meldung Kollegen, Freunden oder Bekannten mitteilen:

