Neue Spiele "Five Nights At Freddy's"

Es ist noch nicht klar, ob der zweite Teil einer Fortsetzung oder ein Prequel, aber bei den meisten Fans des Spiels wird angenommen, dass der zweite Teil noch der Hintergrund für den ersten Teil ist.

Wieder einmal der Spieler übernimmt die Rolle von einem Mann, der einen Teil der Zeit braucht (nicht zu verwechseln mit der Hauptfigur aus dem ersten Teil der Serie «Five Night At Freddys»). Das Land ist ein beliebtes Netzwerk von Familienrestaurants «Freddy Fazbear der Pizza», die Animatronics Roboter sind ein Spaß für Kinder und Erwachsene verwendet. Irgendwelche Ereignisse, die den Ruf der Institution diskreditieren, sind noch nicht geschehen, aber in der Nacht terrorisieren die Animatronics die Nachtwächter.

ANIMATRONIK

Im zweiten Teil von "Five Nights At Freddy's" auf der Seite www.fnafspiele.de werden Gegner mehr sein. Es wird neue Animatronics geben, ebenso modifizierte alte.

Spielzeug Freddy (Spielzeug Freddy). Ein kleiner Bär, dessen Körper aus Plastik ist, Augen groß und schwarz. Sieht freundlicher aus als der alte Freddie, trägt auch einen Zylinder und einen Schmetterling. Es bewegt sich chaotisch durch die Pizzeria und nähert sich langsam dem Büro.

Spielzeug Bonnie. Eine aktualisierte Version von Bonnie. Er trägt manchmal eine elektrische Gitarre mit sich. Der Spieler greift am aktivsten an und betritt das Sicherheitsbüro nur über den rechten Lüftungsschacht.Spielzeug Chica. Im Vergleich zur Originalversion hat Toy Chika mehr weibliche Merkmale des Körpers. Er trägt einen seltsamen Kuchen mit sich, auf den er regelmäßig die Augen setzt. Kann den zentralen Korridor und linke Belüftung verwenden.Freddie Bär (Freddy Fazbear). Freddies Aussehen änderte sich im Vergleich zum ersten Teil der Serie fast nicht.Bonnie der Hase. Der älteste Hase hat am meisten bekommen. Er hat nicht den oberen Teil des Kopfes, anstelle der Augen können Sie nur zwei rote Punkte sehen. Wie im ersten Teil ist Bonnie passiver als andere Roboter. Die Aktivierung findet in der dritten Nacht statt.Chica Das Huhn. Diese Animatronic hat zwei Backen. Der Kopf und die Arme sind fehlerhaft, aber das hindert den Roboter nicht daran, den Protagonisten bei der ersten Gelegenheit auszuschalten. Benutzt den richtigen Lüftungsschacht, aktiviert in der dritten Nacht.Foxy Der Pirat. Alter guter Fuchspirat, gut erhalten. Einer der gefährlichsten Roboter, ignoriert Freddies Maske. Der einzige Weg loszuwerden Animatronics zu bekommen - blinzelte er Laterne, in diesem Fall Foxy den Raum wieder in Betrieb genommen.Zerfleischen. Der Körper dieser Arbeit ist entstellt, da die Kinder ihn ständig zerlegen. Mangle können die Wände und die Decke steigen, wenn sie auf die Wache Büro eindringt, wird der Tod der Hauptfigur eine Frage der Zeit sein. Es nutzt den zentralen Korridor und die rechte Belüftung, es wird in der zweiten Nacht aktiviert.Ein Junge mit Bällen (BB, Balloon Boy). Harmlose Animatronic in Form eines Jungen, der einen Ball und eine Tablette mit der Aufschrift "Ballons!" Hält. An sich kann er den Spieler nicht töten, aber wenn er ins Büro eindringt, kann die Arbeit nicht vertreiben. Er blockiert die Taschenlampe und zieht andere Animatronics ins Büro.Marionette (Marionette, Die Marionette). Animatronic in Form einer Puppe. Ist in einer großen Geschenkbox, wird nicht aktiv sein, beim Abspielen von Musik aus dem Sarg. In diesem Zusammenhang muss die Wache den Sarg ständig starten.

Spielablauf

Der Protagonist sitzt immer noch im Sicherheitsbüro und beobachtet die Animatronics mit Kameras im Restaurant. Von Zeit zu Zeit müssen Sie das Tablet schließen, um die Umgebung zu überprüfen. Im Gegensatz zum ersten Teil muss die Wache die Spieluhr ständig laden, sonst wird die Hauptfigur von der Puppe angegriffen. Der Sarg ist der Schlüsselfaktor bei der Konstruktion des Spielprozesses, da der Erfolg der Passage die Kontrolle der Musik ist.

Eine wichtige Neuerung ist Freddies animatronische Maske. Wenn sich einer der Roboter eng an die Wache annähert, besteht die Chance, ihn zu täuschen und "sein" zu wählen. Es funktioniert in 90% der Fälle und es ist besser, eine Maske so schnell wie möglich anzulegen, um zu überleben. Der Trailer des Spiels lautet "No More Doors!", Was es deutlich macht - die Protagonistin wird nicht im Büro schließen können und auf sechs Uhr morgens warten.

Im Spiel werden Sie viele Hinweise und "Ostereier" über den ersten Teil des Spiels finden. Wenn Sie also die Ereignisse des Universums verstehen wollten, sollten Sie den zweiten Teil durchgehen.