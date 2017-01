Neue Uhren-Kunstwerke aus Augsburg

DIE OTTO WEITZMANN AG präsentiert ihre neue Skelett-Uhr „Scorpia" und den Sport-Chronograph „Race ONE"

Stets neue Akzente in Sachen Stil und Trend setzen, das ist es, was die hauseigenen Uhren-Designer der OTTO WEITZMANN AG aus Augsburg als ihr persönliches Ziel auserkoren haben. Dass sie dies bis zur Perfektion beherrschen, beweisen sie uns einmal mehr mit der neuen Skelett-Uhr „Scorpia".

Diese zeichnet sich durch ihr außergewöhnlich formschönes Edelstahl-Gehäuse mit einer verhältnismäßig breiten, in das Gehäuse integrierten und geriffelten Lünette aus. Verwendung fand dabei selbstverständlich ausschließlich hochwertigster Edelstahl des Typs 316L. Passend dazu wurde dieses Modell mit einer auffallend großen, ebenfalls geriffelten Aufzugs-Krone ausgestattet.

Das Ziffernblatt dieses Uhren-Kunstwerkes wurde ganz besonders aufwändig gestaltet: Die unterschiedlich großen, arabischen Ziffern wurden ungleichmäßig so ausgeschnitten, dass der Blick des Betrachters auf das teilskelettierte, goldfarbene Automatik-Uhrwerk fallen kann. Zusätzlich zur Automatikfunktion kann das Uhrwerk auch per Handaufzug in Gang gesetzt werden.

Damit dieses Meisterstück eines Automatikuhrwerks auch von unten her gut sichtbar ist, wurde dieser Zeitmesser mit einem edelstahlumrandeten Glasboden ausgestattet.

Die „Scorpia" wird als Limited Edition mit einer Auflage von maximal lediglich 500 Stück je Ausführung präsentiert, sodass dieses Schmuckstück auch bei Sammlern oder Uhrenliebhabern einen ganz besonderen Stellenwert einnehmen kann.

Ebenfalls limitiert auf 500 Exemplare und nach klassischer Uhrmacherkunst handgefertigt, ist auch der WEITZMANN-Chronograph „Race ONE". Er verbindet gekonnt Funktionalität mit Schönheit - und das bei hochwertiger Verarbeitung und individuellen Leder-Armbändern mit farblich passender Naht.

Einen Akzent setzt dieser Chronograph mit seinen Stundenindizes in den Farben Rot, Orange, Gelb oder Blau, der sich entsprechend auch auf den Zeigern und einem Teil der drehbaren, geriffelten Lünette fortsetzt.

Infos unter: www. otto-weitzmann.com