Neue Version des ViPNet Client for iOS sorgt für sichere Unternehmenskommunikation

Berlin, 07. Dezember 2016 – Die mobile App ViPNet Client for iOS des international agierenden Cyber-Security- und Threat-Intelligence Anbieters Infotecs ist ab sofort in einer neuen Version im App Store von Apple verfügbar.

Version 2.6.0 ermöglicht automatische Schlüssel-Updates und beinhaltet eine einfachere Verwaltung.

Immer mehr Unternehmen nutzen Smartphones und Tablets für die geschäftliche Kommunikation. Eine Lösung für den sicheren Austausch von Anrufen oder Nachrichten sowie für den geschützten Zugriff auf Unternehmensressourcen ist dabei unabdingbar.

Mit der mobilen Verschlüsselungslösung ViPNet Mobile Security kann dies einfach und vor allem hochsicher umgesetzt werden. Vereint in einer einzigen flexiblen, skalierbaren und kosteneffizienten Lösung bietet ViPNet Mobile Security Enterprise-Grade-Security für mobile Endgeräte, ohne Einbußen bei der Nutzerfreundlichkeit oder Leistung.

Die wichtigste Komponente von ViPNet Mobile Security ist die mobile App ViPNet Client. Der ViPNet Client for iOS verschafft mobilen Usern einen abgesicherten Zugang zu Unternehmensressourcen und -services über iPhones und iPads mit dem Apple Betriebssystem iOS. Beispielsweise kann der Zugriff auf Web-Portale, E-Mail-Server, oder mobile CRM- und ERP-Applikationen etc. verschlüsselt werden. Ab sofort ist der ViPNet Client for iOS in der neuen Version erhältlich. Die Aktualisierung erfolgt automatisiert über den App Store.

Alle Produkte und Lösungen der Infotecs GmbH basieren auf der ViPNet Technologie mit einem eigens entwickelten symmetrischen Schlüsselmanagement, welches als militärisch sicher gilt. Die ViPNet Technologie schützt den Datenübertragungskanal und verhindert unerlaubten Zugriff auf Mobilgeräte. Durch die verwendete Technologie von Infotecs sind z. B. Man-in-the-Middle-Angriffe ausgeschlossen.

Interessierte können den ViPNet Client im App Store kostenfrei herunterladen: https://itunes.apple.com/de/app/id1118874627 .