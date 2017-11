Neue Wärmeleitpasten von BEDEK in individuellen Mengen

Der Wärmeleitpaste kommt eine Hauptaufgabe bei der Kühlung elektronischer Komponenten und anderer Dinge, die große Abwärme produzieren, zu. Sie sorgt für eine ganzflächige Verbindung zwischen wärmeerzeugendem Bauteil und Kühlkörper und ermöglicht somit eine optimale Wärmeübertragung.

Wärmeleitpaste in der praktischen Spritze

[Großes Bild anzeigen]

BEDEK, der Spezialist für Lüftertechnik und Elektronikkühlung füllt in seiner Zentrale in Dinkelsbühl bereits seit fast 30 Jahren hochwertige Wärmeleitpasten ab. Das bestehende Angebot wird nun um fünf neue Pasten und verschiedene Thermopads in individuellen Größen erweitert. Die technischen Eigenschaften reichen jetzt von den üblichen vergleichbaren Standardwerten (Thermischer Widerstand Rth: < 0,252 K/W und Thermische Leitfähigkeit λ: > 1.42 W/mK) bis hin zu absoluten Höchstwerten (Thermischer Widerstand Rth: < 0,0087 K/W und Thermische Leitfähigkeit λ: > 8 W/mK).Alle Wärmeleitpasten von BEDEK verfügen über ein hervorragendes Preis-/Leitungsverhältnis. Aufgrund der eigenen Abfüllanlage sind individuelle Mengen, von der wiederverschließbaren Spritze mit kleinster Dosierung über Kilo-Behälter bis hin zu Großgebinden, erhältlich.Die Standard 2-Gramm-Ausführungen in einer praktischen Spritze sind sofort lieferbar, große Mengen sind innerhalb weniger Tage versandfertig. Dies ist besonders für Kunden entscheidend, die schnell Muster benötigen, wie u.a. Großhändler und Entwickler. Typische Anwendungsbereiche der BEDEK Wärmeleitpasten sind wärmeempfindliche Komponenten in der Elektronik, Mess- und Regeltechnik, bei denen ein Aktiv- oder Passivkühler verwendet wird. Sie dient dabei sowohl als Montagehilfsmittel als auch zur verbesserten Wärmeabfuhr von elektronischen Bauteilen wie Leistungstransistoren. Die hohe Haltbarkeit resultiert in einer auch nach jahrelangem Einsatz immer noch uneingeschränkten Wärmeleitfähigkeit und damit konstanter Kühlleistung. Kostenlose Muster können unter www.bedek.de angefragt werden.Aufgrund der eigenen Abfüllanlage kann BEDEK das Befüllen der Spritzen auch als separate Dienstleistung anbieten. Dies ermöglicht es dem Kunden, die eigene Wärmeleitpaste anzuliefern und abfüllen zu lassen.