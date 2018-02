Neue berufliche Wege durch eine Umschulung zum/r Fachinformatiker/in

Waren Sie auch schon einmal arbeit-suchend? Wir könnten wetten, dass die meisten Leser dieses Absatzes schon einmal in dieser Situation waren.

Wir würden Ihnen gerne Mut machen und Ihr Interesse wecken, eine für Sie neue Berufsrichtung einzuschlagen und somit neue Wege zu gehen.Wie wäre es zum Beispiel mit einer Umschulung zum Fachinformatiker mit IHK Abschluss bei der damago GmbH?Auch als Quereinsteiger haben Sie bei dieser Umschulung gute Chancen Fuß zu fassen, vorausgesetzt Sie interessieren sich schon immer für das Innen- und Außenleben eines Computers.Fachinformatiker/innen werden nahezu in Unternehmen aller Wirtschaftsbereiche sowie in der öffentlichen Verwaltung gesucht und eingesetzt.Wenn Sie sich einmal die Mühe machen und in Google in das Suchfeld „Fachinformatiker Berlin Arbeitsstelle“ eingeben, werden Sie feststellen, dass Sie in diesem Bereich gute berufliche Chancen haben.Darüber hinaus hat die damago GmbH noch weitere Herstellerzertifizierungen in die Umschulung zum Fachinformatiker integriert. Somit besitzen Sie nach Beendigung der Umschulung weitere Zertifizierungen von Microsoft (MCSA), Linux (LPIC-1) undCisco (CCNA).Bei Eignung würde eine Umschulung von der Arbeitsagentur, dem Jobcenter oder auch Rentenversicherungsträger über einen Bildungsgutschein zu 100% gefördert werden.Sollten Sie sich noch nicht ganz sicher sein, dann lohnt es sich auf jeden Fall auf den untenstehenden Link zu klicken. Auf unserer Seite erhalten Sie vorab bereits viele interessante Informationen.

Dort finden Sie auch noch weitere Umschulungen und Weiterbildungen aus den Bereichen Gesundheit- und Soziales, IT, Gewerbesicherheit und Logistik.