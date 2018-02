Neue berufliche Wege durch eine Weiterbildung zum/r Pflegehelfer/in

Rührend ist die Situation, wenn Alt auf jung trifft. Stößt ein kleines Kind, was noch das ganze Leben vor sich hat auf eine erfahrene weißhaarige alte Frau, treffen sich zwei Geschichten.

Eine ganz am Anfang und die andere schlägt ihr Lebensbuch prall gefüllt bald zu.Leider sieht die Realität oft so aus, dass wir aus beruflichen Gründen den Aspekt von pflegedebedürftigen Angehörigen nicht wahrhaben wollen oder einfach nicht die Kraft aufwenden können, aus welchen Gründen auch immer, diese in unsere Obhud zu nehmen. Was passiert dann?

Ältere pflegebedürftige Menschen werden verpflanzt. Sie ziehen in Pflegeheime und sind unter Gleichgesinnten. Aufgrund des demografischen Wandels werden immer mehr Menschen immer älter. Die Nachfrage nach pflegendem Personal steigt.

Wie wäre es zum Beispiel mit einer Weiterbildung zum/r Pflegehelfer/in

bei der damago GmbH? Sie bringen sich aktiv in das soziale Gefüge ein, leisten einen gesellschaftlichen Beitrag.

Als Quereinsteiger haben Sie mit dieser Weiterbildung gute Chancen im Berufsleben Fuß zu fassen. Zum Beispiel finden Pflegehelfer/innen Beschäftigungen in Altenwohnheimen, in Altenpflegeheimen, in Hospizen, bei ambulanten Altenpflege- und Altenbetreuungsdiensten sowie in Privathaushalten.

Wenn Sie sich einmal die Mühe machen und in Google den Suchbegriff „Pflegehelfer Berlin Arbeitsstelle“ eingeben, werden Sie feststellen, dass Sie in diesem Bereich gute berufliche Chancen haben.

Durch den demografischen Wandel, bedingt durch die höhere Lebenserwartung und der gleichzeitige Rücklauf der Geburtenrate, steigt die Anzahl von älteren Menschen gegenüber der Anzahl jüngerer Menschen. Hinzu kommt, dass die Betreuung von an Demenz erkrankten Menschen ebenfalls zugenommen hat. In unserer Weiterbildung erlernen Sie auch den Umgang mit an Demenz erkrankten Menschen nach § 53c.

Da es, wie bereits vorab genannt, auch mobile Pflegedienstleister gibt, bietet die damago in der Weiterbildung auch den Erwerb des Führerscheins Klasse B als weiteres Modul an.

Bei Eignung würde eine Umschulung von der Arbeitsagentur, dem Jobcenter oder auch über den Rentenversicherungsträger über einen Bildungsgutschein zu 100% gefördert werden.