Neuer Ausstellungsraum für Treppenbau in Neustadt am Rübenberge

Ein Thema vor dem auch passionierte Hobbyheimwerker oft zurückschrecken sind Treppen.

Ob Renovierung oder Neubau, schon bei der Planung einer Treppe gilt es viel zu beachten. Doch nicht nur die technischen Aspekte des Treppenbaus erfordern Erfahrung, die Treppe soll auch zum Gesamtkonzept des Hauses passen. Grade bei der Renovierung von Treppen in Altbauten ist Erfahrung gefragt. Nicht nur muss die Treppe ihren Zweck erfüllen, sie muss sich auch nahtlos in die restliche Gestaltung des Hauses einfügen. Besonders ältere Häuser haben Winkel und Schrägen, die bei der Renovierung oder beim Bau einer Treppe beachtet werden müssen.

Doch beginnt man sich damit zu beschäftigen, welche Art von Treppe dem eigenen Geschmack zusagt und welche dann auch noch in das Haus passt, ist man schnell überfordert. Hilfreich ist hier ein Ausstellungsraum, welcher unterschiedliche Arten von Treppen und viele Sorten von Dekor zeigt. Ein solcher Ausstellungsraum befindet sich in Neustadt am Rübenberge und gehört zum AB-Treppenstudio. Hier können verschiedene Dekore und Treppensysteme verglichen werden und zusammen mit dem Treppenarchitekt eine individuelle und ansprechende Treppe entworfen werden. Durch die vielen Ausstellungsobjekte kann man sich die eigene Treppe vor Ort schon vorstellen. Eine gute Planung zwischen Bauherr und AB-Treppenstudio verspricht effizientes Arbeiten und spart Geld.

Doch man muss nicht zu einem Ausstellungsraum fahren, das AB-Treppenstudio ist das ganze Jahr auf den Messen größten Messen vertreten. Dort kann man verschiedene Dekore betrachten und sich über Treppenrenovierung und Treppenbau vom AB-Treppenstudio informieren.

Ein zusätzlicher Mehrwert jede Treppe, ob neu oder alt, ist LED-Beleuchtung. Energiesparende LEDs sind ein wahrer Hingucker am Treppenrand oder auch an der Unterseite der Treppe. Eine gut beleuchtete Treppe ist ästhetisch schön und sicher. Gerade nachts und im Dämmerlicht hat man mit LED-Treppenbeleuchtung immer alles gut im Blick. Somit bietet sich eine solche Beleuchtungstechnik grade für Senioren oder für Treppen in schlecht beleuchteten Räumen an, da so das Risiko einen Sturzes gemindert wird. AB-Treppenstudio bietet Treppenbeleuchtungen für jegliche Art von Treppe an, ob gerade, gewendet oder Spindeltreppe. Für Treppen die keinem Maß entsprechen, werden Individuallösungen angefertigt.

AB-Treppenstudio verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung im Sanieren, Renovieren und Bauen von Treppen. Auf der Webseite http://www.ab-treppen.de kann man anhand von vorher / nachher Bildern das Feingefühl und die Erfahrung entdecken, welche bei der Sanierung von Treppenanlagen unter anderem in Altbauten angewandt wurde. AB-Treppenstudio gewährt 20 Jahre Garantie auf die Abriebfestigkeit der Oberfläche der Treppen, die sie gebaut haben.