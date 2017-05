Am 20. Juni 2017 starten die neuen Umschulungskurse am Berufsförderungswerk Leipzig

(BFW Leipzig). Im Rahmen seines Umschulungsprogramms nimmt das BFW Leipzig auch Teilnehmer mit Bildungsgutschein auf. Mit einer zweijährigen Umschulung in verschiedenen gewerblich-technischen oder kaufmännischen Berufen können sich Arbeitssuchende eine neue berufliche Perspektive schaffen.

Nach einer 24-monatigen Umschulung erwerben die Teilnehmer einen anerkannten Berufsabschluss. Besonders im Bereich Lagerlogistik eröffnen sich in der Region Leipzig mit einem IHK-Abschluss zum Beispiel als Fachkraft für Lagerlogistik oder als Kaufmann für Spedition und Logistikdienstleistung viele Möglichkeiten. Die Einsatzmöglichkeiten umfassen Tätigkeiten als Lagerverwalter, Lagerleiter, Disponent, Logistiker oder Kommissionierer.

Ebenfalls im kaufmännischen Bereich bietet die Umschulung zum Steuerfachangestellten eine neue Chance in den Arbeitsmarkt wieder einzusteigen.

Die Umschulung zum Steuerfachangestellten ist im BFW Leipzig auch mit Bildungsgutschein möglich; © BFW Leipzig

In einem vierwöchigen Kurs, der bereits am 22. Mai 2017 beginnt, werden die Teilnehmer auf ihre zweijährige Umschulung vorbereitet. Nach dem Abschluss finden die Steuerfachangestellten gute Jobangebote in der Region bei Steuerberatern, Wirtschaftsprüfern und vereidigten Buchprüfern. Außerdem bieten sich geeignete Tätigkeitsfelder in Steuerabteilungen von Unternehmen oder im Finanz- und Rechnungswesen an.

Es stehen aber auch noch weitere interessante Berufe für Inhaber eines Bildungsgutscheins offen: der Elektroniker für Geräte und Systeme, der Fachinformatiker in den Fachrichtungen Anwendungsentwicklung und Systemintegration oder der Mediengestalter. Auch der Immobilienkaufmann und der Industriekaufmann sind Umschulungsberufe, die mit einem Bildungsgutschein absolviert werden können.

Um einen Bildungsgutschein zu erhalten, können sich Arbeitssuchende an die Vermittler von Arbeitsagenturen und Jobcentern wenden.

Der Unterricht findet mit modernsten Lehr- und Arbeitsmitteln vor Ort im BFW Leipzig statt. Durch eine mehrmonatige betriebliche Lernphase werden die Teilnehmer gezielt auf die künftigen Arbeitsplätze vorbereitet. Dies erhöht die Chancen für die Absolventen, nach ihrer Umschulung direkt von den Unternehmen übernommen zu werden. Die angebotenen Berufe orientieren sich zudem an der Nachfrage von Fachkräften auf dem Arbeitsmarkt. Das erhöht zusätzlich die Vermittlungschancen.

