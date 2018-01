Neuer Kurs Zusatzqualifizierung Alphabetisierung: Jetzt bewerben.

Am 17. März 2018 startet ein neuer Kurs „Zusatzqualifizierung Alphabetisierung“ an der Universität Hamburg.

Er umfasst 80 Unterrichtseinheiten und erstreckt sich über fünf Wochenendseminare im März und April. Die ZQ Alpha findet diesmal in den Räumen des Zentrums für Weiterbildung (ZFW) der Universität Hamburg statt.

Lehrkräfte, die bereits in Integrationskursen unterrichten, erwerben mit der ZQ Alpha erweiterte Kompetenzen in Didaktik und Lehre von erwachsenen Analphabeten. Die inhaltliche und didaktische Konzeption der Qualifizierung wurde vom Lehrstuhl Prof. Dr. Anke Grotlüschen der Fakultät für Erziehungswissenschaft entwickelt. Sie erfüllt die Anforderungen des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge (BAMF) und zertifiziert für die Lehrtätigkeit in Alphakursen.

Zielgruppe sind vom BAMF zugelassene Lehrkräfte in Integrationskursen, die nach Ablauf der Ausnahmeregelung weiterhin in Alphabetisierungskursen unterrichten möchten. Zulassungsvoraussetzung für eine Kostenübernahme durch das BAMF sind die erweiterte Zulassung des BAMF zur Lehrtätigkeit in Integrationskursen gem. §15, Abs. 1 oder 2 IntV (Integrationsverordnung) mit der Auflage eine unverkürzte ZQ Alpha absolvieren zu müssen und ein Nachweis über die aktive Lehrtätigkeit in Integrationskursen.

Der Kurs findet an fünf Wochenenden im März und April 2018 statt. Ab sofort werden Bewerbungen angenommen, Bewerbungsschluss ist der 15. Februar 2018. Der Kurs startet am 17.03.2018.

Information, Beratung und Bewerbung:

Universität Hamburg, Zentrum für Weiterbildung (ZFW)Daniela SteinkeTel.: +49 40 42838-9714, -9700 (Infotelefon)E-Mail: