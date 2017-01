Neuer Reparaturdienstleister für Smartphones

Der Mobile Device Service ist der neue kompetente Ansprechpartner bei defekten Handys oder Tablets im Raum Ostwestfalen.

Das Unternehmen mit Sitz in Gütersloh bietet seinen Kunden einen besonders umfassenden Service an, der diverse Zusatzleistungen wie Versand, professionelle Fehlerdiagnose oder Live-Tracking beinhaltet.

MDS kümmert sich um den ganzen Prozess der Reparatur. Defekte Endgeräte werden direkt beim Kunden abgeholt, selbst repariert oder beim Hersteller eingeschickt und danach wieder bis an die Haustür geliefert. Dabei entstehen dem Kunden keine zusätzlichen Kosten! Außerdem ist es möglich, sich rund um die Uhr mit Hilfe des Live-Tracking-Dienstes oder beim durchgehend besetzten Call-Centers über den Stand des Auftrags zu informieren. Statusänderungen werden direkt per Mail oder SMS mitgeteilt, sodass der Auftraggeber jederzeit Bescheid weiß, wann er wieder mit seinem Handy oder Tablet rechnen kann. Und das Beste an allen zusätzlichen Serviceleistungen ist der Preis. Bei Mobile Device Service ist man der Meinung, dass der bestmögliche Service selbstverständlich sein sollte. Deswegen zahlen Kunden auch ausschließlich für die Reparatur, alle anderen Leistungen sind inklusive.

Das Angebot richtet sich aber nicht nur an Endnutzer. Auch andere Dienstleister oder Betreiber von Handygeschäften können die Reparaturleistungen von Mobile Device Service in Anspruch nehmen. Auch hier kümmern sie sich um den Transport, die Fehleranalyse und Reparatur, Softwareinstandsetzungen und alles was nötig ist, um die Geräte so schnell wie möglich voll funktionsfähig wieder zurückschicken zu können.

Und den niedrigen Preis können die Geschäfte ihrerseits an ihre Kunden weitergeben und diese langfristig an sich binden. Auf der Webseite http://www.Mobile-Device-Service.de bekommen Geschäftskunden einen eigenen Frontend-Zugang und können so jederzeit neue Reparaturen in Auftrag geben und alle aktuellen im Blick behalten.