DRK-Bildungszentrum Düsseldorf und Steinbeis-Business-Academy kooperieren bei ausbildungsintegriertem Studienangebot

Die Steinbeis Business Academy der Steinbeis-Hochschule Berlin bietet am Standort des DRK-Bildungszentrums Düsseldorf erstmalig zu Beginn des Sommersemesters April 2017 im Fachbereich Social Management den ausbildungsintegrierten Vollzeit-Studiengang „Healthcare Services - Schwerpunkt Clinical Assistant mit dem branchenspezifischen Schwerpunkt Notfallsanitäter“ an, der mit dem akademischen Grad Bachelor of Arts abschließt.

Diese Form des Studiums bereitet akademisiert auf die Arbeit als Notfallsanitäter

im Rettungsdienst vor und gibt Aussicht auf Führungspositionen in Non-Profit-Organisationen oder kommunalen Rettungsdiensten. Die Verzahnung von Managementinhalten sowie notfallmedizinischen Schwerpunkten bezieht sich auf

die Arbeit am Patienten in der Individualmedizin, bei Großschadenslagen sowie

auf die Führungs- und Leitungsaufgaben in Rettungsdiensten.

Studierende werden qualifiziert, medizinische invasive Maßnahmen an

Notfallpatienten durchzuführen, Einsatzsituationen in jeder Größenordnung zu

organisieren, sicher und wertschätzend mit allen Alters- und Bevölkerungsgruppen

zu kommunizieren, weitgehende Kompetenzen im Umgang mit Stresssituationen

zu erwerben und Professionalität zu entwickeln.

Das Hochschulstudium ermöglicht die wissenschaftliche Betrachtung der Arbeit von Notfallsanitätern, insbesondere erlangen Studierende zusätzliche Kompetenzen in bezugswissenschaftlichen Inhalten: tiefergehende betriebswirtschaftliche Kenntnisse

wie z. B. im Bereich der Personalführung und des Personalcontrollings sowie im

Management von sozialen Einrichtungen. Damit erhalten Absolventen Qualifikationen,die sie mit fundierter Führungs- und Leistungsexpertise im Rettungsdienst auf dieZukunft vorbereiten. Mögliche Einsatzfelder sind Praxisanleitungen, Leitungen von Rettungswachen und ganzen Rettungsdiensten, aber auch innerklinischeAufgabenfelder.

Mit dem akkreditierten und international anerkannten Bachelor-Abschluss wird zudem

die Möglichkeit eröffnet, an postgradualen Masterstudiengängen teilzunehmen und

damit die Qualifizierung für weitere Tätigkeiten auch im höheren Dienst von öffentlichen Einrichtungen zu erlangen oder eine Forschungskarriere anzustreben.