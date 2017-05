Neuer Weiterbildungskurs: Vehicle Acoustics

Die RWTH International Academy hat einen weiteren Zertifikatskurs im Portfolio

Als Weiterbildungsakademie der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule (RWTH) Aachen kann die RWTH International Academy auf das breit gefächerte Wissen der Institute und Forschungsgebiete der Hochschule zurückgreifen. So werden angewandte und praxis- orientierte Weiterbildungsangebote professionell konzipiert, vermarktet und durchgeführt. Die fachliche und inhaltliche Verantwortung liegt bei den Instituten der RWTH.

Der Zertifikatskurs "Vehicle Acoustics" gibt einen umfassenden Einblick in das Themengebiet der Kraftfahrzeugakustik. Besonderer Wert wird auf eine praxisnahe Wissensvermittlung gelegt, deren Inhalte auf dem neuesten wissenschaftlichen Stand der Technik sind. Es wird ein Verständnis für fahrzeugspezifische, akustische Wirkungsmechanismen und die sich daraus ergebenden Abhilfemaßnahmen vermittelt, so dass die Teilnehmer über solide Grundkenntnisse zur Beurteilung von Fragestellungen der Kfz-Akustik verfügen.

Im Zeitraum vom 25. bis 29. September 2017 findet die berufliche Weiterbildung unter der wissenschaftlichen Leitung von Prof. Dr. Biermann in Aachen statt.

Der fünftägige Intensivkurs richtet sich an Ingenieure und Techniker aus der Automobil- und Zuliefererindustrie. Am Ende der Veranstaltung steht die Übergabe eines offiziell anerkannten Zertifikats der Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule (RWTH) Aachen.



Weitere Informationen zum Kurs und den Buchungsmodalitäten finden Sie auf der Internetseite der RWTH International Academy und unter:

http://www.weiterbildung.rwth-aachen.de