Neuer Zertifikatskurs „Werbetexten“ der Akademie der Deutschen Medien

Verkaufsstark texten für erfolgreiche Werbemittel Mit dem neuen Zertifikatskurs „Werbetexten“ erweitert die Akademie der Deutschen Medien für 2018 ihr Weiterbildungsangebot im Bereich der Schreibtrainings.

Der 4-tägige Intensivkurs findet von 10. bis 13. Juli 2018 in München statt und vermittelt die zentralen Tools und Techniken für das Verfassen erfolgreicher Werbetexte von Print bis digital. Die Teilnehmer erfahren, wie sie überzeugende Textkonzepte entwickeln, ihre Zielgruppen systematisch ansprechen und verkaufsstark schreiben können. Sie lernen alle wichtigen Tipps kennen, um ihre Texte für das Web zu optimieren. In zahlreichen Übungen verbessern sie ihren Schreibstil und können so den Erfolg ihrer Werbemittel dauerhaft erhöhen.

Die Schreibcoaches und Marketing-Experten der Medienakademie widmen sich u. a. folgenden Fragen: Was macht gute Werbetexte aus und wodurch wird das Interesse der eigenen Zielgruppe geweckt? Wie können Leser und potenzielle Kunden angesprochen und aktiviert werden? Wie lassen sich die Verkaufsargumente klar auf den Punkt bringen? Wie werden Leitideen für die eigene Story gefunden und Textkonzepte entwickelt? Was ist beim Schreiben für das Web und Social Media zu beachten? Wie geht suchmaschinenoptimiertes Texten und wie sieht die perfekte Keyword-Auswahl aus?

Das Seminar richtet sich branchen- und unternehmensübergreifend an Mitarbeiter aus den Bereichen Marketing, Produktmanagement, Verkauf und Vertrieb sowie an alle, die mit dem Erstellen von Marketing- und Werbetexten betraut sind.