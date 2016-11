Neuer Zutrittsleser INTUS 700 für RFID-Zutrittskontrolle in Gebäuden und Betriebsarealen.

Für den sicheren Zutritt zu Gebäuden und Betriebsarealen empfiehlt PCS den neuen, vielseitigen RFID-Leser INTUS 700. Der elegante Zutrittsleser ist durch seine durchgängige Beleuchtung und seine Glasfront-Oberfläche auch in optisch anspruchsvollem Ambiente wie Firmenfoyers und Vorstandsetagen bestens einsetzbar.

Für die optische Gestaltung wurde der RFID-Zutrittsleser mit dem reddot award ausgezeichnet.

Eleganter Zutrittsleser INTUS 700 glänzt mit beleuchteter Bedienoberfläche aus Glas.

Der Zutrittsleser INTUS 700 mit Glasfront ist extra flach gebaut, so dass sich die Zutrittskontrolle unauffällig an die Umgebung anpasst. Mit einem strahlenden Ring wird der Zutrittsleser durchgehend beleuchtet, so dass der Leser auch in dunklen Gängen leicht gefunden wird. Der INTUS 700 liest RFID Ausweise und Schlüsselanhänger in den Leseverfahren Legic und Mifare. Erhältlich ist er in den Varianten Aufputz oder Unterputz. Falls ein PIN-Code eingesetzt werden soll, ist der Zutrittsleser optional mit einer berührungsempfindlichen, projizierten kapazitiven Glasoberfläche erhältlich, auf der ein Nummernblock leuchtet.

INTUS 700 wird gesteuert vom stromsparenden Zutrittskontrollmanager INTUS ACM80e.

Der neue, elegante Zutrittsleser INTUS 700 eignet sich für den Einsatz in Neubauten genauso wie in Bestandsgebäuden.

Im Rahmen eines kompletten Zutrittssystems wird der RFID-Leser INTUS 700 an einen Zutrittskontrollmanager oder ein Terminal angeschlossen. Der neue Zutrittskontrollmanager INTUS ACM80e von PCS ist state of the art in der Sicherheitstechnik und spart gegenüber dem Vorgängermodell deutlich Energie. Er bietet eine optimale Skalierbarkeit bei der Steuerung von Türen, Drehsperren oder Drehkreuzen, seien es nun vier, acht oder sechzehn. Zum Schutz der sensiblen Zutrittsdaten ist er mit einem umfassenden Sicherheitspaket mit Verschlüsselung ausgestattet, um alle Versuche von Datenmissbrauch zu verhindern.