Neuer burgerme-Store im Trampolin-Erlebnispark

In Berlin-Tempelhof hat das expandierende Franchiseunternehmen burgerme erstmals einen Store in eine Erlebnis-Location integriert.

München. Für das schnell wachsende Franchiseunternehmen burgerme geht es seit Anfang Oktober hoch hinaus: In Deutschlands modernstem Trampolinpark SprungRaum im Berliner Bezirk Tempelhof können die Besucher ihre verbrauchten Energien mit frisch zubereiteten Burgern und Salaten wieder auffüllen. Damit hat das innovative Unternehmen burgerme erstmals einen Store in einer Event-Location eröffnet. Ob Dodgeball, Basketball, Parkour, Ski oder Snowboard-Trainings – nach anstrengenden Sprungsessions und Rekordjagden in der 2.300 Quadratmeter großen Halle heißt es für die Springer ab jetzt Entspannen und Genießen beim Burgerspezialisten.

Ansturm am Eröffnungstag

Im großzügigen Gastronomiebereich der Eventhalle stehen allen Gästen zahlreiche Sitzmöglichkeiten zur Verfügung. So kann das umfassende burgerme-Angebot, das aus individuell zubereiteten Burgern, erfrischenden Getränken, Fingerfood, frischen Salaten und süßen Nachspeisen besteht, in Ruhe verspeist werden. Neben den Klassikern können sich die burgerme-Kunden auch auf stetig wechselnde Aktionsburger freuen. „Erst kommt der Sport und danach unsere Burger - besser geht's nicht“, sagt burgerme-Gründer Stephan Gschöderer, „und wenn man gesehen hat, was allein bei der Eröffnung unseres Stores los war, sehen das viele Menschen offenbar ganz genau so.“

Lieferdienst gestartet

Der neue burgerme-Franchisepartner konnte für die Leitung seines Stores einen erfahrenen Kollegen gewinnen, der bereits in verschiedenen Betrieben der Gastronomie leitende Positionen innehatte.

„Durch seine Erfahrung haben sich alle Arbeitsabläufe im neuen burgerme-Team bereits in kürzester Zeit eingespielt“, sagt Stephan Gschöderer, daher könne die komplette Angebotspalette des innovativen Lieferdienstes ab jetzt auch nach Hause bestellt werden. „Den Lieferradius werden wir nach und nach auf drei Kilometer ausweiten.“ In dem Tempelhofer Store gilt - wie in allen burgerme-Stores - das Lieferzeitversprechen des innovativen Franchiseunternehmens: Kommt die burgerme-Bestellung nicht innerhalb von dreißig Minuten beim Kunden an, bekommt er einen Zwei-Euro-Gutschein, der innerhalb von vier Wochen bei der nächsten Online-Bestellung eingelöst werden kann.