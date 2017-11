Neuer kostenloser Ratgeber „SEO für Einsteiger“

Berlin, 29. November 2017 – Suchmaschinenoptimierung wird zunehmend wichtiger.

Wer heute nicht im Web gefunden wird, ist kaum existent. Eine gute Platzierung in Suchmaschinen ist damit mittlerweile Voraussetzung für den Unternehmenserfolg. Entscheidend ist dabei das Ranking bei Google – um dieses zu verbessern, müssen einige Grundregeln berücksichtigt werden. Das ist allerdings nicht immer ganz einfach, da Google gerne und häufig die Spielregeln verändert. Die Experten von index Anzeigendaten haben deshalb eine Anleitung mit den wichtigsten Tipps für SEO-Einsteiger erstellt. Der Leitfaden kann hier https://anzeigendaten.index.de/such....imierung-fuer-einsteiger/ kostenlos bestellt werden.Eines der wichtigsten Erfolgskriterien ist die korrekte Verwendung von Keywords. Nur wenn die richtigen Schlüsselbegriffe eingesetzt werden, können Unternehmen auch ihr Ranking entsprechend verbessern. Ideal ist es, wenn die Konkurrenz das gewählte Keyword wenig bis gar nicht verwendet. In diesem Zusammenhang spielt auch der sogenannte Unique Content eine wichtige Rolle. Google belohnt nämlich solche Webseiten, die einzigartigen Content verwenden, mit einem besseren Ranking. Die Qualität des Webseiten-Contents wird beispielsweise an der Verweildauer oder auch der Anzahl der Webseitenbesucher gemessen. Ein besseres Google-Ranking und somit eine bessere Sichtbarkeit im Web können also aus gutem Content-Marketing und Suchmaschinenoptimierung resultieren.

index Anzeigendaten

index Anzeigendaten erfasst und analysiert kontinuierlich die Veröffentlichung von Stellenanzeigen in über 500 Printmedien und Online-Stellenbörsen sowie mehr als 200.000 Unternehmens-Websites in insgesamt zehn europäischen Ländern. Diese Informationen stellt index Anzeigendaten seinen Kunden über eine webbasierte Plattform zur Verfügung, um neue Vertriebspotenziale zu erschließen, Marktauswer¬tungen zu erstellen und Akquiseprozesse zu optimieren. Zu den Kunden von index Anzeigendaten gehören unter anderem zahlreiche namhafte Verlage, Jobbörsen und Personaldienstleister unterschiedlichster Größe.

index Anzeigendaten ist ein Service der index Internet und Mediaforschung GmbH mit Sitz in Berlin. index bietet Personalmarketing, Optimierung von Vertriebs- und Verkaufsprozessen und Personalmarktforschung aus einer Hand.

