Neuer sanello Webshop geht an den Start

Pharmakon Software entwickelt für die IVF HARTMANN AG den neuen sanello-Webshop

Karlsruhe, 14. August 2017

Die IVF HARTMANN Gruppe mit Sitz in Neuhausen, Schweiz, ist seit über 140 Jahren eines der führenden Schweizer Unternehmen im Bereich der medizinischen Verbrauchsgüter.

Mit den sanello-Produkten liefert die IVF HARTMANN AG in der Schweiz professionelle Qualität im Bereich Inkontinenz. Am 30.6.2017 ging der neue sanello Webshop an den Start. Pharmakon Software konzipierte den Webshop mit neuen umfangreichen Funktionen und in modernem Design. Die Highlights der Neuentwicklung liegen in der besonders intuitiven Bedienung, im Responsive Design mit Unterstützung aller mobilen Plattformen und in der vollständigen Integration des Bestell-Prozesses in das CRM-System C-World von Pharmakon Software GmbH.

Die Webseite und sämtliche Produktdaten sind komplett zweisprachig in Deutsch und Französisch hinterlegt. Und automatische E-Mails sowie Newsletter werden sprachspezifisch versandt. Eine kostenlose Musterbestellung und umfangreiche Beratungsseiten rund ums Thema „Inkontinenz“ runden den Service des Webshops ab. Schon in den ersten Wochen zeigte sich der Erfolg des neu gestalteten Webshops durch erhöhte Bestelleingänge.

Klicken Sie sich mal rein: http://www.sanello.ch/

Pharmakon Software GmbH

Pharmakon Software GmbH gilt als einer der führenden CRM- und Software Experten im Pharma- und Healthcare-Bereich. Seit 1996 befasst sich das Karlsruher Unternehmen mit den Themen pharmabezogener Prozesse von ausgewogenen und vor allem praxisorientierten Software-Lösungen.

Die Integration neuster Forschungsergebnisse und die Beachtung aktueller Vorgaben sorgen dafür, dass die Konzepte von Pharmakon Software auch zukünftige Anforderungen berücksichtigen.

Eine Maxime des Unternehmens ist die Kundenorientierung, die konsequent in allen Bereichen verfolgt wird. So zeichnen sich die Software-Lösungen von Pharmakon Software durch einen hohen Grad an Anwenderorientierung und intuitiver Benutzung aus.

Im Vordergrund stehen hierbei immer der direkte Kontakt mit den Kunden und das harmonische Zusammenspiel aller involvierten Bereiche.



IVF HARTMANN AG

Die IVF HARTMANN GRUPPE ist seit über 140 Jahren eines der führenden Schweizer Unternehmen im Bereich der medizinischen Verbrauchsgüter mit Hauptsitz in Neuhausen am Rheinfall. Seit 1993 gehört sie der internationalen HARTMANN GRUPPE mit Sitz in Heidenheim, Deutschland an.

Mit ihren ca. 370 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in der Schweiz arbeitet die IVF HARTMANN GRUPPE kontinuierlich daran, «Ideen, die heilen und pflegen» zu generieren und ihren Kunden ein zuverlässiger Partner mit hoher medizinischer Kompetenz zu sein.

Die Produkte der IVF HARTMANN GRUPPE kommen dabei stets dort zum Einsatz, wo Menschen geholfen wird. So umfasst das breit aufgestellte Sortiment Produkte für die Versorgung bei Inkontinenz, zur Wundbehandlung, zur Risikoprävention im Krankenhaus – vor allem im Operationssaal – und aus dem Bereich der Ersten Hilfe. Diese vier Geschäftsfelder werden durch weitere Produktsegmente wie Watte oder auch Wärmepflaster (therapeutische Pflaster) ergänzt und runden die medizinische Kompetenz der IVF HARTMANN GRUPPE ab. Daneben bündelt die IVF HARTMANN GRUPPE ihre innovativen Produkte vermehrt mit kundenindividuellen Dienstleistungen zu Lösungen, welche die Bedürfnisse ihrer Kunden erfolgreich befriedigen und welche es diesen erlauben, besser auf die schwierigen Bedingungen im Gesundheitsmarkt zu reagieren. Mit gezielten Schulungen zu Themen wie zum Beispiel Kompressionstherapie sowie Modernes Wundmanagement und durch den Einsatz von spezialisierten Fachberatern bei den Kunden vor Ort ergänzt die

IVF HARTMANN GRUPPE ihr Angebot.Das Kundenportfolio, welches das Unternehmen damit anspricht, erstreckt sich von nieder-gelassenen Ärzten über Spitäler und Alters- und Pflegeheime, den Medizinischen Fachhandel(z.B. Apotheken oder Drogerien) bis hin zum Lebensmitteleinzelhandel. Auch im Ausland konnte dieIVF HARTMANN GRUPPE erfolgreich Fuß fassen und sich eine Reputation für ihre medizinische Kompetenz aufbauen.