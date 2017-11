Neueröffnung in Hannover: Burger in bester Lage

Die Expansion des systemgastronomischen Unternehmens burgerme schreitet weiter voran: Der neueste Store eröffnet bereits in wenigen Wochen in Hannover.

München. Nachdem das schnell wachsende Franchiseunternehmen burgerme gerade erst Stores in Leipzig und Soest eröffnet hat, steht nun die nächste Neueröffnung an. Und damit auch gleich eine Premiere: Im Stadtteil Hannover Nord eröffnet der erste burgerme-Store der Landeshauptstadt. Als Standort hat sich das Unternehmen für eine Immobilie in bester Gastronomie-Lage entschieden. Der neue burgerme-Store liegt am Engelbosteler Damm unweit des U-Bahnhofs Christuskirche. Dort will der neue burgerme-Store nicht nur mit der hohen Qualität seiner Produkte punkten, sondern auch mit einem großen Kundenbereich im modernen Design. „Wir erwarten viel Laufkundschaft“, sagt burgerme-Gründer Johannes Bankwitz, „die Lage des neues Stores ist perfekt. Er ist weithin sichtbar und hält für seine Kunden auch einen Außenbereich bereit.“

Lieferradius wächst schrittweise

Momentan laufen die Umbauarbeiten im neuen burgerme-Store, doch spätestens Ende November soll der Betrieb starten. „Zunächst können die Kunden nur vor Ort bestellen oder ihre Bestellung abholen“, sagt Johannes Bankwitz. Dabei können sie entweder die Hauptbestellkanäle – den Webshop oder die App – nutzen, oder telefonisch bestellen. „Sobald das Team eingespielt ist, starten wir dann den Lieferservice“, so der burgerme-Gründer. Das Liefergebiet werde nach und nach freigeschaltet, „bis es einen Radius von maximal drei Kilometern erreicht hat.“ Die Auslieferung der frischen Burger und Salate erfolgt per E-Bike, das schont die Umwelt und sorgt für schnelle, verkehrsunabhängige Lieferungen im Hannoveraner Stadtverkehr.

Erfahrung hoch zwei

Mit Özgür Yildirim konnte der Marktführer im Burger Delivery in der niedersächsischen Landeshauptstadt einen erfahrenen Kollegen für sein innovatives Lieferkonzept gewinnen.

Der neue burgerme-Franchisepartner freut sich auf die anstehenden Herausforderungen. „Für mich steht die Zufriedenheit unserer Kunden und die Produktqualität im Vordergrund“, sagt Özgür Yildirim. Sein mehrjähriger Erfahrungsschatz im Lieferservice-Geschäft wird ihm bei der Arbeit im Store zugutekommen. Zudem wurde er in der burgerme-Zentrale intensiv geschult und auf die Führung seines Stores vorbereitet. Und zur Eröffnung bekommt das neue burgerme-Team in Hannover nochmal Verstärkung: Erfahrene Mitarbeiter aus der Franchisezentrale in München werden dem neuen Franchisepartner und seinem Team zur Seite stehen.